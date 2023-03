Ottawa investit 80 M$ dans le secteur pharmaceutique albertain

Le programme intégré de recherche, de développement et de fabrication de médicaments est mené par Applied Pharmaceutical Innovation, un organisme sans but lucratif, en partenariat avec l’Université de l’Alberta.

Le projet inclut la construction d’une nouvelle usine d’un peu plus de 3700 mètres carrés qui permettra de fabriquer de nouveaux médicaments, ainsi que des médicaments jugés essentiels. À terme, sa production annuelle est estimée à quelque 70 millions de doses.

Le gouvernement provincial dit avoir déjà investi 5,6 millions de dollars dans le projet, ce qui aurait permis d’obtenir le financement fédéral, selon la province.

L’Alberta dispose d’un écosystème de recherche, de développement et de fabrication dynamique et prospère pour mettre au point et produire un approvisionnement national en produits pharmaceutiques essentiels susceptibles d’être commercialisés sur les marchés mondiaux , soutient le ministre provincial de la Technologie et de l’Innovation, Nate Glubish, dans un communiqué publié vendredi.

Dans le même communiqué, le ministre fédéral responsable du développement économique des Prairies, Dan Vandal, soutient pour sa part qu’Ottawa espère ainsi soutenir l’innovation et la production canadienne de médicaments, en plus de créer des emplois en Alberta.