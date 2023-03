Le Faubourg Mena’sen, un an après la vente

Il y a maintenant un an, le Faubourg Mena’Sen passait aux mains d’entrepreneurs privés . Depuis, les locataires continuent de se battre pour faire annuler cette vente représentant plus de 18 millions de dollars.

Selon les locataires, l'enjeu n’est pas seulement régional, mais s’étend à l’échelle provinciale. Ils souhaitent encore une enquête du gouvernement Legault, espérant notamment l’annulation complète de la vente.

C'est important parce que c'est une injustice qui n'a pas de bon sens à l'égard des aînés, mais aussi à l'égard de ceux qui habitent un OSBL , croit une locataire, membre du comité Sauvons Mena’Sen, Johanne Proulx.

Portant fièrement le macaron du comité Sauvons Mena’Sen, elle se dit préoccupée depuis que le Faubourg a été vendu à des intérêts privés, tout comme plusieurs locataires.

On ne sait pas trop, est-ce qu'on fait confiance, est-ce qu'on ne fait pas confiance, est-ce qu'on va avoir de bons services , se questionne une locataire et membre du comité Sauvons Mena’Sen, France Lacasse.

La conseillère municipale, Hélène Dauphinais, soutient tout de même que les locataires sont toujours aussi soudés, même un an après la vente. Un an plus tard, il y a une mobilisation citoyenne, il y a des actions légales qui sont entreprises, on attend, on garde espoir , dit-elle.

« Mais ce n'est pas gratuit, ces gens-là sont retraités et aînés, mais c'est 250 victimes [...] C'est David contre Goliath parce que les gens ont peu de moyens tandis que les 5 anciens administrateurs eux autres ont empochés le 18,25 millions donc ils ont ça pour se défendre. » — Une citation de Danyel Bouffard, membre du comité Sauvons Mena’Sen.

Danyel Bouffard soutient que cette transaction amène de l’anxiété auprès des locataires. L’organisme sans but lucratif permettait de garder un logement abordable, alors que désormais le prix des loyers est fixé comme dans tous les autres immeubles à logements.

On assiste à des augmentations de 13 à 18 % pour de nouveaux locataires. C'est énorme là [...] C'est très inégal dans les coûts de logement pour chacun des locataires.

En pleine crise du logement, cette perte de logements sociaux se fait également sentir du côté de la Ville de Sherbrooke. Ce n'est pas normal ce genre de choses là, parce que c'était une transaction de 18M $, et là ça peut nous coûter facilement trois fois plus cher pour réussir à reconstruire le même nombre de logements, détaille la mairesse de Sherbrooke, Évelyne Beaudin. Et c'est de l'argent public qui va servir à construire du logement social et abordable.

La députée solidaire de Sherbrooke note un point positif dans cette histoire :la loi a été modifiée pour ne pas qu’un tel événement se reproduise. Au moins, on a appris de cette erreur-là et on a réussi à faire changer la loi pour que plus jamais un OBNL d'habitation ne puisse être vendu au privé de la manière dont ça s'est passé la dernière fois.

Le porte-parole des ex-administrateurs n'a pas répondu à nos questions, et le nouvel acquéreur a refusé notre demande d'entrevue. Le comité Sauvons Mena'Sen veut se faire entendre en avril à la commission ad hoc sur le logement à Sherbrooke.

D’après le reportage d’Arianne Béland.