Les défis de l’intégration au menu d’une Journée d’Accueil du Nouvel Arrivant à Regina

Une vingtaine de personnes se sont présentées à la Journée d’Accueil du Nouvel Arrivant organisée par la Communauté des Africains Francophones de la Saskatchewan (CAFS).

Le but de la journée d'accueil est d'informer les nouveaux arrivants sur les services mis à leur disposition pour s'intégrer et surtout rester en Saskatchewan, d'après le vice-président de la CAFS , Mamadou Diallo.

Les défis sont nombreux, mais il y a la recherche du travail, d’un endroit où ils peuvent habiter et aussi les écoles pour les enfants , explique-t-il.

Mamadou Diallo ajoute qu'il peut être difficile pour des nouveaux arrivants francophones de s'intégrer dans la communauté anglophone, qui est la majorité .

À ce titre, le président de l’Assemblée communautaire fransaskoise, Denis Simard, précise que ces rencontres sont un moyen de se rencontrer et une occasion de poser des questions.

Quand on arrive sur un nouveau territoire, on n’a pas toujours idée à qui on a affaire, qu’est-ce que l’on peut faire, qui sont les intervenants clés. Le but c’est que cette journée-là brise cette glace, dans le sens où les gens ont la chance de venir nous rencontrer en personne.

La représentante du Service d'accueil et d'inclusion francophone Bélise Nzeyimana faisait partie des intervenants offrant des réponses et des services aux nouveaux arrivants. Photo : Radio-Canada / Perrine Pinel

De leur côté, les participants sur place ont pu profiter de moments d'échange et raconter leur parcours. C’est le cas de l'enseignant au primaire Musore Gapingi Patient, qui est arrivé en Saskatchewan il y a maintenant un an.

Depuis que je suis arrivé, j'aime mieux la Saskatchewan parce que c’est une petite province. La ville de Regina, c’est une ville que je maîtrise très bien, alors j'aime la situation, l'intégration aussi.

Avec les informations de Perrine Pinel