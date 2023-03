Jeunes manitobains et robots ont honoré un rendez-vous technologique annuel à Winnipeg

L’événement technologique qui se déroule à l’école secondaire Technical Vocational a permis aux jeunes de tous âges de mettre à l’épreuve leurs innovations à travers des combats de robots.

Selon les organisateurs, cette compétition met en vedette les plus jeunes mécaniciens, ingénieurs, concepteurs de logiciels et techniciens de la première à la douzième année.

Pendant des mois, les participants ont travaillé à la conception et à la construction des robots de leur choix, précise l’organisation.

Au total 16 différentes compétitions ont été présentées, selon un communiqué de presse des organisateurs.

Avec des noms comme The Yeti, CUL8R et British Toast Mach-K, ces robots s'affronteront dans des compétitions telles que Sumo Wrestling, Super Scramble, Robo-Critter et même une compétition pour Lego , note le communiqué.

Un robot présenté à la compétition Manitoba Robot Games 2023 à Winnipeg. Photo : Radio-Canada / Carla Geib

L’étudiant de 11e année, Griffin, participe pour la première fois à la compétition. Il est venu tester la performance des robots de combat qu'il a fabriqués avec d'autres élèves de son école.

Nous les avons construits, puis ils ont été confrontés à d'autres robots, et quand l'un d'entre eux en a chassé un autre, il a gagné , explique Griffin Push.

À l’instar d’autres participants, Griffin pense que cette compétition est aussi une occasion d’apprentissage auprès des autres compétiteurs dans un environnement diversifié. Il pense d'ailleurs revenir plus fort lors de la prochaine compétition, avec son groupe.

Nous avons encore une année devant nous, alors nous prévoyons de venir ici, de prendre des idées auprès d'autres personnes et de retourner chez nous pour voir ce que nous pourrons faire l'année prochaine , affirme-t-il.

Des robots fabriqués par des jeunes étaient au centre d'une compétition annuelle samedi à Winnipeg Photo : Radio-Canada / Carla Geib

Cette année, plus de 90 robots, les uns aussi différents que les autres ont pris rendez-vous à ce sommet technologique des jeunes.

Ils sont plutôt bons, ils s'intègrent. Nous n'avons pas encore de robots dotés d'une intelligence artificielle, mais je suis sûr que le ChatGPT fera son apparition dans le domaine de la robotique , indique Alan Pollard, un membre du comité organisateur.

Quelles que soient les futures prouesses technologiques des jeunes manitobains, cette passion pour la robotique souligne une curiosité et un désir des jeunes de comprendre le fonctionnement des objets de leur environnement.

S'il y avait plus de choses comme ça, il y aurait plus de gens qui remarqueraient que le grille-pain ou l'aspirateur fait du bruit et qui iraient en acheter un nouveau , dit le bénévole David Grant.

S'il y avait plus de gens enclins à se demander "qu'est-ce qui ne va pas avec ce truc, je vais le réparer", je pense que le monde serait meilleur , poursuit-il.

Selon les organisateurs, le rendez-vous annuel des Manitoba Robot Games donne l'occasion aux jeunes de voir le bonheur que l'on peut ressentir en fabriquant des machines de ses propres mains.

Ils croient également que ce genre d'événement prépare les nouvelles générations à développer des technologies encore plus innovantes.

L'industrie technologique a profité de l’occasion pour présenter certaines de ses innovations et outils liés à la robotique , soulignent les organisateurs.

Avec les informations de Carla Geib