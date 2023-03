Une centaine de patrouilleurs au Mont Lac-Vert pour une compétition de premiers soins

Les participants doivent intervenir dans différentes simulations d'accidents. Il s'agit d'une occasion pour rafraîchir leurs connaissances et faire connaissance avec leurs collègues.

De Lanaudière à l'Abitibi-Témiscamingue, en passant par l'Estrie, ils sont plus d'une centaine de passionnés à participer à la rencontre provinciale de la Patrouille canadienne de ski au Lac-Saint-Jean. Les patrouilleurs doivent intervenir dans trois scénarios d'accidents.

Ce sont des cas en premiers soins qui sont diversifiés. Il y a des cas de planche dorsale, d'accident de voiture et aussi des blessures qu'on va plus retrouver en montagne, comme une dislocation d'épaule. En après-midi, on va aussi avoir des compétitions dans les pentes , a expliqué samedi en avant-midi l'agente aux communications pour la division Saguenay-Lac-Saint-Jean, Megan Tremblay.

De retour après la pandémie, l'événement se veut d'abord un rassemblement convivial, mais c'est aussi l'occasion pour les patrouilleurs d'approfondir leurs connaissances.

« C'est vraiment de faire une belle réunion de patrouilleurs, de voir nos collègues de partout au Québec. Ça permet aussi de se donner des trucs pour intervenir. » — Une citation de Megan Tremblay, agente aux communications régionale pour la Patrouille canadienne de ski

Les patrouilleurs sont appelés à intervenir sur la montagne, mais aussi ailleurs à la station de ski, en cas d'accident de voiture, par exemple. Photo : Radio-Canada / Béatrice Rooney

Bien que plusieurs organisations aient de la difficulté à recruter des patrouilleurs, la Patrouille canadienne de ski compte plus de 1200 membres au Québec, dont la majorité sont des bénévoles.

Malgré la pandémie, ça va quand même très bien. On a une petite hausse de recrutement chaque année, explique la présidente provinciale de la Patrouille canadienne de ski, Anick Vaillancourt. Les deux dernières années ont été difficiles pour nous, mais côté recrutement, ça a quand même bien été.

Une journée patrouilleur d'un jour aura lieu dans toutes les stations de ski de la région samedi prochain, pour ceux qui sont intéressés à en savoir plus sur le travail d'un patrouilleur.