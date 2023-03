Le personnel de la plateforme musicale Bandcamp forme un syndicat

Un an après son acquisition par l’éditeur de jeux vidéo Epic Games, les travailleurs et travailleuses de la plateforme musicale Bandcamp ont constitué un syndicat. Ils se joignent par la même occasion à l’Office and Professional Employees International Union (OPEIU) Local 1010, un syndicat américain formé de personnes employées par l’industrie de la tech.