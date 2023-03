Plus de 13 000 personnes attendues à un salon de plein air ce week-end à Calgary

Plus de 200 exposants présentent du matériel de plein air au Outdoor Adventure Show cette fin de semaine au Centre BMO, à Calgary. Le plus grand salon dédié aux activités de plein air de l’ouest du pays, selon ses organisateurs, propose également une centaine de présentations pour aider les adeptes à planifier leur prochaine aventure.

Les organisateurs attendent au moins 13 000 visiteurs pour la 24e édition de l’événement qui se déroule samedi et dimanche, affirme Monica Mueller, chargée de comptes pour le Outdoor Adventure Show.

La participation est incroyable , lance-t-elle.

« Les gens viennent au salon parce qu'ils s'intéressent aux aventures en plein air, aux voyages, aux nouveautés en matière de vélos [...] Ils viennent ici pour voir des entreprises de voyages étrangères, ils veulent découvrir de nouvelles destinations. Nous avons également beaucoup de représentants de l'Alberta. » — Une citation de Monica Mueller, chargée de comptes, Outdoor Adventure Show

Selon Monica Mueller, le salon qui a eu lieu en février à Toronto, et celui qui se déroulait au début du mois à Vancouver ont également eu beaucoup de succès.

Notre salon à Toronto a eu un nombre de visiteurs record , affirme-t-elle. En fait, c’était tellement occupé qu'on n'en croyait pas nos yeux. Et notre salon à Vancouver a aussi eu une participation incroyable. Les gens sont toujours très intéressés par le plein air.

Plus de 13 000 visiteurs attendus

Bryon Pearman est un adepte de plein air qui vit à Airdrie. Il a visité le salon pour la première fois samedi accompagné de ses petits enfants. On a vraiment du bon temps , s’exclame-t-il. Nous découvrons toutes sortes de nouvelles choses, des choses géniales auxquelles nous n'avions jamais pensé auparavant, alors c'est plutôt cool.

Ashley, pour qui ce n’est pas la première visite, est venue pour les spectacles de bicyclette. Les bicyclettes, les sauts, c'était amusant de regarder la présentation. Nous n'avions jamais vu cela auparavant.

Ce qu’elle aime du salon, c’est qu’il lui permet de découvrir toutes sortes de nouvelles attractions et d’activités qu’elle peut faire en été comme en hiver, indique-t-elle.

Plus de 200 exposants offrent du matériel de plein air au Outdoor Adventure Show les 18 et 19 mars au Centre BMO, à Calgary. Photo : Radio-Canada

Passer le mot

Campers Village, un magasin de camping installé à Calgary depuis plus de 50 ans a changé de nom pour Breathe Outdoors l’année dernière. On est venu ici pour passer le mot et pour que les gens sachent que nous n’avons pas été rachetés , dit Kyle Martin, responsable des biens de consommation durables qui précise que c’est la première fois depuis cinq ans que le magasin participe au salon.

Notre magasin s'inscrit parfaitement dans le cadre du salon Outdoor , dit-il. Nous vendons tout ce dont vous avez besoin pour faire du plein air. On a aussi l’aspect voyage [...] Nous nous inscrivons également dans le domaine du vélo [...] alors oui, c’est l’endroit parfait pour nous.

Pour sa part, Geoff Calvert représentait la station de ski Lake Louise, qui a un kiosque au salon depuis une quinzaine d'années. Il affirme que c’est une bonne occasion pour promouvoir les programmes d'été et les excursions touristiques estivales. Vous savez, nous sommes une destination très connue, une destination de renommée mondiale. Mais les habitants de Calgary ne savent peut-être pas que nous [avons une] gondole touristique. Pour nous, c'est donc formidable de faire passer le mot et d'inciter les gens à venir nous rendre visite.

Joey Matthews est quant à lui venu présenter son entreprise Anchor D Guiding and Outfitting. Située au sud-ouest de la métropole, elle offre des forfaits vacances et des randonnées à dos de cheval. Il s'agit d'un salon qui cible un marché spécifique. On parle de voyages d'aventure, de voyages en plein air. La randonnée à cheval dans les montagnes Rocheuses de l'Alberta, c'est l'aventure. C'est le voyage d'aventure absolu.