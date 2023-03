Caribou forestier : plus de 1000 marcheurs dans les rues de Saint-Félicien

Des travailleurs de l’industrie forestière, leurs proches, des élus et des représentants syndicaux de la région ont pris part à la marche qui était organisée par le syndicat Unifor au Lac-Saint-Jean.

Les participants craignent l’impact que la stratégie de Québec pourrait avoir sur les emplois et l’industrie forestière.

Le préfet de la MRC du Domaine-du-Roy et président de l’Alliance forêt boréale, Yanick Baillargeon, espère que les travailleurs seront entendus.

« On avait besoin d’entendre les travailleurs, c’est eux qui manquaient en ce moment à l’appel. On est content de les voir sortir dans la rue pour justement appuyer les démarches qu’on fait depuis plus d’un an maintenant. » — Une citation de Yanick Baillargeon, président de l’Alliance forêt boréale

Les participants ont plaidé en faveur d'une stratégie qui permettrait la sauvegarde du caribou forestier sans pour autant plomber les activités forestières. Le directeur québécois d'Unifor, Daniel Cloutier, était sur place.

Évidemment, des zones protégées, ça fait du sens, a-t-il convenu. Maintenant, en échange, il doit y avoir des zones où on va pouvoir procéder à l’intensification de la culture de la forêt. Et si on aménage ça sur le long terme, ça va marcher. On a des exemples ailleurs dans le monde. Mais il faut permettre l’intensification de la culture à certains endroits pour mieux en protéger d’autres.

Des travailleurs forestiers et leurs proches rencontrés ont exprimé leurs inquiétudes sur les impacts que pourrait avoir la stratégie qui est en préparation par Québec.

Si on veut continuer de faire du développement durable, l’aspect environnemental est important, mais l’aspect économique et social aussi. On veut juste être entendus , a souligné un travailleur.

Si on ne le fait pas, on peut perdre nos emplois, ça peut dévaloriser les régions , craint un autre participant.

Mon conjoint travaille dans une usine, dans une scierie et je trouve ça important pour qu’il puisse conserver son emploi. Veux, veux pas, ça touche un peu tout le monde , a exprimé une participante.

Avec les informations de Roby St-Gelais