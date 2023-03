L’Orchestre symphonique de la Côte-Nord en concert pour une dernière fois cette saison

Pour le chef d’orchestre, Benoît Gauthier, le nom du spectacle représente parfaitement les pièces qui seront jouées lors du concert.

Destin nordique, ce sont deux mots qui représentent le programme qu’on va avoir parce qu’on fait la symphonie du destin qui est la cinquième symphonie de Beethoven avec le fameux thème papa-pa-pam, qui est le thème qu’on a attribué au destin, le destin qui frappe à la porte , explique-t-il.

Le chef d'orchestre, Benoît Gauthier Photo : Radio-Canada / Camille Lacroix

Ce dernier est fébrile à l’idée de présenter à Baie-Comeau le dernier concert de la saison de l'Orchestre symphonique de la Côte-Nord.

Ce n’est pas une œuvre qui est difficile en soi à rendre. Il y a des œuvres qui sont beaucoup plus complexes à jouer en orchestre. Toutefois, tout le monde connaît ce fameux thème, donc s’il y a une fausse note, tout le monde va l’entendre , soutient Benoît Gauthier.

En ce qui a trait à la pièce du compositeur baie-comois, elle a été écrite spécialement pour l’orchestre symphonique.

Martin Côté explique que Nordicité avait été entendue pour la première fois lors de la pandémie en orchestre de chambre, soit en version réduite.

Le compositeur baie-comois, Martin Caron Photo : Radio-Canada / Camille Lacroix

Quand on pense que par exemple ça a été écrit pour quatre cors français et qu’il y en avait seulement un, forcément, les autres voix sont réparties un peu partout dans l’orchestre. Ça ne donnait pas ce que ça devait donner à l’origine. Alors j’ai hâte d’entendre la pièce comme elle se doit et je suis vraiment heureux du résultat que ça donne sur scène présentement , souligne-t-il.

Par ailleurs, la soliste et pianiste Suzanne Beaubien, performera aux côtés des musiciens de l’Orchestre symphonique de la Côte-Nord. Celle-ci a fait sa réputation comme professeure au Conservatoire de musique de Québec.

Camille Lacroix