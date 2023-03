L’Alberta songe à réformer l’option de tarification réglementée de l’électricité

Le RRO est le mode de tarification par défaut de tout Albertain qui ne veut pas signer de contrat avec un fournisseur en vue d’obtenir un prix fixe, ou qui ne peut signer un tel contrat à cause de certaines contraintes, dont une mauvaise cote de crédit.

En décembre, le prix de l’électricité de ce modèle a dépassé 20 cents par kilowattheure et a atteint un sommet encore plus élevé en début d’année. Le gouvernement provincial est intervenu pour s’assurer que les Albertains ne payaient pas plus de 13,5 cents par kilowattheure en forçant les fournisseurs à reporter la facturation de l’excédent, ce qui veut dire que les clients devront tout de même payer la différence plus tard.

En comparaison, le tarif résidentiel en Colombie-Britannique est de 9,5 cents par kilowattheure pour l’équivalent moyen des 22 premiers kilowattheures consommés quotidiennement et de 14,08 cents pour les suivants. Au Québec, le tarif résidentiel est de 6,319 cents par kilowattheure pour l’équivalent moyen des 40 premiers kilowattheures par jour et de 9,749 cents pour les suivants.

L’impact du prix courant

Selon le professeur adjoint en économie Blake Shaffer, de l’Université de Calgary, la réévaluation de ce modèle tarifaire n’a rien de surprenant, compte tenu des sommets atteints par les prix courant ces derniers mois, mais il reste à savoir par quoi ce modèle serait remplacé s’il était remis en question.

Si on se débarrasse du RRO, quel sera le mode tarifaire par défaut et est-ce que ce sera raisonnable , demande-t-il.

Dans une déclaration, la province confirme que l’option de tarification réglementée est en cours d’évaluation et que le ministère de l’Abordabilité et des Services publics travaille avec divers intervenants afin de trouver des moyens de donner aux Albertains des tarifs plus abordables et stables .

La porte-parole du ministère, Andrea Farmer, note toutefois qu’aucune décision n’a été prise quant à l’avenir du RRO. Selon les derniers chiffres de la province, 37 % des clients de compagnies d’électricité de l’Alberta reçoivent une facture d’électricité en vertu de ce modèle tarifaire, alors que l’autre 63 % des clients détient un contrat tarifaire.

Avec les informations de Paula Duhatschek