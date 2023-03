Une course internationale de traîneau à chiens bat son plein en Gaspésie

Ce sont 21 équipes qui ont pris le départ samedi matin de la Station touristique Pin Rouge de New Richmond. Les meneurs de chiens de traîneau sont venus des quatre coins du Québec. Certains viennent du Nouveau-Brunswick, d'autres du Maine.

Deux courses sont proposées. La 40, avec ses quelque 70 kilomètres à parcourir jusqu'au Relais de la Cache dans le parc national de la Gaspésie, et la 200, d'une distance de 320 kilomètres, qui passe par le mont Lyall et Murdochville.

Pour la course de 70 km, huit chiens par traîneau sont nécessaires. Quant à celle de 320 km, il en faut 12.

21 équipes ont pris le départ samedi. Photo : La Chic-Chocs

Trois arrêts sont prévus. Le premier a lieu au Relais de la Cache. Les participants ont besoin de quatre à sept heures avant d'attendre ce point de ravitaillement, selon Philippe Dugas, coordonnateur de La Chic-Chocs.

Le deuxième arrêt est à Murdochville. Les compétiteurs très rapides commencent à arriver à partir de 21 h le samedi soir. Par la suite, ils sont tenus de prendre 6 h de pause avant de repartir, donc les premiers départs ont lieu autour de 3 h du matin , illustre Philippe Dugas.

Le troisième et dernier point de ravitaillement se trouve aux abords de la rivière Saint-Jean au pont Bailey, au sud-est de l'ancienne ville minière.

Le dernier sprint jusqu’à la ligne d’arrivée se trouve quant à lui 80 km plus loin, à Chandler. Les plus rapides arrivent dimanche soir vers 10 ou 11 h. Les gens continuent d’arriver jusqu’au lendemain vers midi , indique le coordonnateur de l’événement.

« Cette course reste très importante pour faire découvrir notre sport puis aussi permettre aux mushers d'avoir une course de plus au Québec puis d’en voir une dans l’Est-du-Québec. On sent un renouveau depuis les dernières années avec trois nouvelles courses au Québec depuis deux ans. » — Une citation de Philippe Dugas, coordonnateur de La Chic-Chocs

L'arrivée de certains participants est prévue dimanche à Chandler. Photo : Jean Christophe Liberge

Parmi les participants, on retrouve la meneuse de chiens Katherine Langlais, qui a remporté début mars la course de Can-Am Crown à Fort Kent, dans le Maine. C'était la première fois qu'une femme terminait première à une épreuve de 400 km.

Fondée en 2022, La Chic-Chocs est la seule course de traîneau à chiens organisée en Gaspésie et la plus longue au Québec. Philippe Dugas espère qu'elle devienne une course de qualification pour les événements de grande envergure qui se tiennent au Yukon et en Alaska.

Avec les informations de Geneviève Genier Carrier