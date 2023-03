Sur l’île de Vancouver, Saanich souhaite construire davantage de logements abordables

À Saanich, sur l'île de Vancouver, le maire Dean Murdock et son conseil municipal souhaitent que leur municipalité de district soit plus abordable. Ils regardent donc les différentes possibilités pour construire davantage de logements sur le marché et de logements non liés aux prix courants.

Notre but est de s'assurer que nous ajoutons davantage de logements pour plus de personnes, et ce, de manière plus rapide , explique le maire.

Saanich est la municipalité de district la plus peuplée du District régional de la capitale (CRD) dans le sud de l'île de Vancouver. Selon le recensement de 2021, 117 735 personnes vivent à Saanich, et 91 867 à Victoria.

Un rapport récent sur la stratégie concernant le logement dans le CRD démontre qu'il existe toujours une pénurie de logements, avec seulement 182 nouveaux logements approuvés en 2022, alors que le besoin est évalué à 610.

Ce rapport explique également que de 2005 à 2022, les prix moyens de vente des logements ont augmenté de 145 à 191 %, et les loyers médians ont augmenté de 79 à 96 %. Les revenus médians des foyers n’ont eux augmenté que de 56 %. Ces données proviennent de plusieurs organismes, dont Statistique Canada.

Dean Murdock assure que sa municipalité « cherche activement » à offrir des terrains municipaux à des organismes de logements à but non lucratif pour qu'ils puissent construire des logements abordables en dessous des prix courants.

« Je pense qu'en offrant le terrain, cela enlève l'un des principaux facteurs de coûts prohibitifs. » — Une citation de Dean Murdock, maire, Saanich

Pas de modification de zonage sur tout le territoire

L’un des terrains envisagés est celui d’une bibliothèque publique du Grand Victoria, proche d’un supermarché, d’une école, et d'autres commerces. Un nouvel immeuble pourrait toujours héberger la bibliothèque, mais accueillir des logements abordables dans les étages supérieurs.

Saanich espère attirer l’attention de la province qui investit dans le logement en offrant des terrains pour de tels projets immobiliers. Dean Murdock explique que le conseil municipal envisage également d’autoriser la construction de projets immobiliers hors marché sur simple autorisation, plutôt qu’un processus interminable qui nécessite l'approbation du maire et du conseil ainsi que des audiences publiques.

Saanich n’envisage cependant pas de revoir entièrement son zonage, comme l'a fait Victoria, mais le maire explique qu’une étude est en cours pour identifier les quartiers, urbains et non ruraux, qui pourraient être rezonés.

La directrice générale de l'organisme à but non lucratif Community Social Planning Council, Diana Gibson, se réjouit des projets de Saanich. Son organisme recherche des solutions aux problèmes sociaux du Grand Victoria, dont le logement.

Selon elle, le fait qu’il y a une crise de logement est de plus en plus connu, mais il ne semble pas que la gestion de crise ait été activée. Elle considère que tous les ordres de gouvernement devraient intervenir dans chaque décision et se demander si cela facilitera des logements abordables au plus vite.

Diana Gibson juge que les gouvernements locaux ont désormais la capacité de mener des projets de logements hors marché, et espère que Saanich, tout comme d’autres, s'engageront sur cette voie.

Avec les informations de Kathryn Marlow