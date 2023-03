Des réfugiés du Moyen-Orient doivent recevoir des offres d’emploi en Nouvelle-Écosse

Une délégation du gouvernement provincial, accompagnée de représentants du secteur privé, revient d’une foire de l’emploi qui s’est tenue du 6 au 10 mars à Amman, en Jordanie. L’objectif était de recruter des travailleurs qualifiés dans le domaine des soins de santé et de la construction.

Le bureau de recrutement de professionnels de la santé en Nouvelle-Écosse et le ministère provincial du Travail, des Compétences et de l’Immigration ont rencontré 124 candidats lors de ce voyage.

La prochaine étape, déjà en branle, est de mettre en contact ces candidats avec des employeurs en Nouvelle-Écosse.

On s’attend à ce que les réfugiés qui ont reçu des offres d’emploi et entreprennent leur processus d’immigration soient en Nouvelle-Écosse d’ici six à dix mois.

L’Agence des Nations unies pour les réfugiés a aussi fourni une liste de 130 candidats potentiels dans le domaine de la santé, a indiqué Jennifer L'Esperance, directrice principale de l’immigration et de la croissance de la population au ministère du Travail, des Compétences et de l’Immigration. Il reste à examiner si ces personnes répondent aux critères pour travailler ou immigrer au Canada.

Dora Construction, basé à Halifax, était en Jordanie pour cet événement et prévoit faire dans les prochains jours des offres conditionnelles à certains des travailleurs rencontrés.

Betsy Sisco, responsable du recrutement et de l’immigration, dit que le voyage a été fructueux et indique avoir entre autres passé en entrevue une quinzaine de charpentiers.

Des réfugiés se déplacent à vélo le 17 juin 2021 dans le camp de Zaatari, en périphérie de la ville de Mafraq, dans le nord de la Jordanie. Bâti en 2012 pour accueillir les réfugiés de la guerre en Syrie, ce camp héberge aujourd'hui plus de 80 000 personnes. Photo : Reuters / Alaa Al Sukhni

Plusieurs d’entre eux sont originaires de Syrie. Ils recevront des offres en vertu du Projet pilote sur la voie d’accès à la mobilité économique, une initiative fédérale qui accompagne les employeurs à la recherche de main-d’oeuvre qualifiée et aide les réfugiés qualifiés à immigrer au Canada.

La construction est florissante et nous n’avons pas assez d’individus qui intègrent le marché du travail pour être en mesure de répondre à cette demande , a dit Betsy Sisco. L’entreprise doit refuser de nouveaux projets de construction à cause de cela, ajoute-t-elle, et le manque de main-d’oeuvre ralentit certains travaux.

Une équipe de McLeod Group Health Services, un exploitant privé de foyers de soins et de résidences pour retraités à Antigonish, à Annapolis Royal et à Windsor, en Nouvelle-Écosse, était aussi à cette foire de l’emploi pour rencontrer des candidats.

Le groupe a récemment recruté une cinquantaine de travailleurs de la santé lors d’une mission de recrutement similaire au Kenya.

La Nouvelle-Écosse louée pour son approche dynamique

L’organisme à but non lucratif Talent Beyond Boundaries, dont la mission est de favoriser la mobilité des travailleurs migrants, présentait cette foire de l’emploi en Jordanie.

Le groupe a une banque de quelque 60 000 réfugiés dont les candidatures pour l’immigration sont examinées et dont les compétences professionnelles peuvent être jumelées aux besoins d’employeurs à travers le monde.

Lara Dyer, directrice au Canada pour Talent Beyond Boundaries, a vanté la Nouvelle-Écosse pour utiliser cette ressource. Les deux compagnies canadiennes étaient de la Nouvelle-Écosse, et cela illustre combien cette province est proactive , a-t-elle déclaré.