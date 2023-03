Des adultes souffrant de troubles mentaux inclus dans un projet de 51 logements à Osborne

Au total 20 unités de logement avec des services de soutien sont prévues dans ce projet auquel participe Cambridge Health, une entreprise de Winnipeg offrant des services spécialisées de santé comportementale aux adultes.

Les plans du projet prévoient la construction du complexe à l'angle du croissant Wellington et de l'avenue River.

Cambridge Health travaille en partenariat avec le promoteur du projet Progressive Real Estate (PRE). Les deux entreprises ont déjà travaillé sur des projets similaires.

J'apprécie la possibilité d'offrir des logements à de plusieurs groupes démographiques différents , soutient le président de Progressive Real Estate (PRE), Geoff Milnes.

Une lettre de Cambridge envoyée à la Ville de Winnipeg pour motiver le projet indique que l'entreprise fournit des services aux adultes âgés de 50 à 65 ans qui présentent des comportements complexes, comme les personnes qui ont des problèmes de santé mentale complexes .

En général, les résidents bénéficient de l'aide au revenu d'emploi et sont considérés comme des personnes à faible revenu, selon la lettre.

Toutes les unités du complexe seraient des appartements d'une chambre à coucher. Le projet devrait être constitué de deux bâtiments : un plus petit de 10 logements au 586 River Ave. et un plus grand de 41 logements sur les lots compris au 588, avenue River et 90, croissant Wellington.

Les deux bâtiments seraient reliés par une passerelle aérienne fermée.

Les plans du promoteur prévoient la démolition de deux bâtiments anciens qui se trouvent actuellement sur le site et qui sont tous deux vacants.

M. Milnes a souligné que, bien que les bâtiments soient construits entre 1929 et 1936, selon la Société historique du Manitoba, ils ne sont pas actuellement désignés comme des biens patrimoniaux.

CBC a contacté Heritage Winnipeg pour obtenir des commentaires sur le projet de démolition des bâtiments.

La proposition du promoteur a été soumise à l’approbation de la Ville. Un rapport municipal recommande son approbation.

Le comité communautaire de la Ville devait tenir une audience sur la proposition jeudi, mais celle-ci a été reportée au 25 avril.

Si le projet est approuvé par le conseil municipal, M. Milnes espère qu'il sera achevé d'ici 2025.

Avec les informations de Cameron MacLean