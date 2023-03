Retour en force pour la Loppet Rapido de Sept-Îles

Cette loppet, qui existe depuis les années 1970, était de retour cette année après trois ans de pause en raison de la pandémie. Les fondeurs de tous les styles étaient conviés au Club Rapido de Sept-Îles.

Les gens pensent souvent que c’est pour l’élite, mais c’est un petit pourcentage. On vise vraiment la masse, on vise les membres du club de ski de fond. C’est une activité pour tout le monde , soutient l’un des organisateurs de l'événement, Alain Plante.

Alain Plante, un responsable de la Loppet Rapido de Sept-Îles Photo : Radio-Canada / Catherine Gosselin

L’événement permet aux jeunes et au moins de jeunes de participer puisque la course compte plusieurs catégories.

Définition de loppet : Manifestation sportive qui rassemble un grand nombre de personnes réunies pour participer à une course de ski de fond, généralement sur une longue distance et à l'intérieur d'une limite de temps. Source : Office québécois de la langue française

Dès l’âge de six ans, les jeunes peuvent participer à ce qu'on appelle la Cookie race. Ils ont le choix de faire un demi, un, deux ou trois kilomètres. Les adultes participent pour leur part à la loppet en effectuant cinq ou dix kilomètres , explique Alain Plante.

Les jeunes pouvaient être accompagnés par un parent lors de la course. Photo : Radio-Canada / Catherine Gosselin

Il ajoute que pour la reprise de l’événement, la participation était au-delà des attentes.

Avant [la pandémie], on avait toujours peur de ne pas avoir de monde. On avait environ une trentaine de participants et on était content. Toutefois, cette année, on est près d’une centaine de fondeurs , souligne-t-il.

Une activité familiale et rassembleuse

La famille Bertrand, qui a récemment déménagé à Baie-Comeau, a fait le déplacement samedi matin pour participer à la course. Frédéric Bertrand et ses deux enfants ont été impressionnés par la qualité des pistes du Club Rapido.

La famille Bertrand en était à sa première participation à la Loppet Rapido. Photo : Radio-Canada / Camille Lacroix

Il fait beau, il fait chaud et les conditions de glisse sont excellentes. On est vraiment là pour le plaisir et pour apprendre aux enfants à faire des courses. Avoir du plaisir c’est ce qui importe le plus , affirme M. Bertrand.

Pour son fils, Samuel, âgé de 11 ans, qui pratique le ski de fond depuis près de sept ans, l’excitation était à son comble avant d'entamer la course. J’aime ça être dans la nature et dépenser de l’énergie , confie-t-il.

Tous s’entendent pour dire que la joie et l’esprit sportif étaient au rendez-vous.

Pour le père de deux jeunes participants de six et huit ans, Dominic Duret, le dépassement de soi était la clé lors de cette course.

Le père de deux jeunes participants de six et huit ans, Dominic Duret Photo : Radio-Canada / Catherine Gosselin

C’est une course vraiment amicale, il n’y a pas de compétition à savoir qui va finir premier ou deuxième. C’est beaucoup plus le plaisir de participer à l’événement et d’encourager les jeunes à se dépasser , déclare-t-il.

Alain Plante indique que le sport est en pleine effervescence. Il dit être confiant pour l’avenir du Club Rapido et celui de l'événement.