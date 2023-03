Le Grand Vancouver prépare ses réservoirs d’eau potable à d’éventuels séismes

Depuis la révision des normes sismiques, dans les années 1990, un programme de réfection et de mise à jour des réservoirs a été mis en place afin d’assurer l’approvisionnement en eau potable en cas de séisme.

Parmi les réservoirs touchés, il y a celui de Pebble Hill, à Delta, où les travaux de réfection ont commencé à l’automne 2021. Les travaux visent notamment à renforcer la structure du bâtiment de béton souterrain en augmentant le volume des murs et de la toiture, ainsi qu’en y ajoutant des renforts en acier.

Des travaux de mise aux normes doivent également avoir lieu aux réservoirs Sasamat, Greenwood, Maple Ridge et Glenmore. Nous savons que ce sont des zones vulnérables en cas de séisme , note Marilyn Towill, la directrice générale des services d’aqueduc de Metro Vancouver.

S’adapter à des normes changeantes

Le regroupement de municipalités profite ainsi de l’hiver, une saison où la demande d’eau potable est moins élevée, pour effectuer les travaux de réparation et de mise aux normes de ses 26 réservoirs.

Chaque réservoir doit être évalué individuellement afin de déterminer son espérance de vie utile [et] de voir sur quelles composantes on doit travailler pour augmenter leur durée de vie , explique l’ingénieur-chef Matthew Dybwad. Il ajoute que l’espérance de vie moyenne d’un réservoir est de 75 ans à 100 ans.

En plus de l’entretien régulier, les évaluations et les travaux effectués ont pour but de s’assurer que les réservoirs respectent les plus récentes normes sismiques, explique Marilyn Towill. Toutes nos nouvelles infrastructures respectent les normes de construction actuelles, donc nous mettons nos efforts sur les infrastructures plus anciennes , souligne-t-elle.

Avec les informations de Yasmine Ghania