L’Alberta rend public un rapport sur le salaire minimum reçu il y a trois ans

Le rapport avait été commandé en 2019 par le ministre du travail de l’époque, Jason Copping, afin de déterminer si le passage du salaire minimum à 15 $, en 2018, avait eu un impact négatif sur le marché du travail.

Le comité a rendu son rapport en février 2020, mais le gouvernement conservateur uni a refusé de le rendre public jusqu’à vendredi.

Revoir les normes par type d’emploi et situation géographique

Le rapport de 67 pages recommande notamment à la province de remettre en vigueur un salaire minimum plus bas pour les employés à pourboires d’établissements vendant de l’alcool et d’interdire au tenancier de redistribuer les pourboires entre tous les employés. Selon le comité, ces employés auraient un revenu plus élevé de cette manière et ces emplois seraient plus alléchants pour les travailleurs.

Le rapport fait en outre état d’une perte nette de 23 000 à 26 000 emplois, principalement chez les 15 à 24 ans, durant la période d’augmentation des salaires, qui qui s’est échelonnée de 2015 à 2018.

Parmi les autres recommandations, il y a un salaire de base pour les débutants et l’indexation du salaire minimum en liée à l’indice des prix à la consommation, de même qu’une variation du salaire minimum en fonction du lieu et l’obligation de donner aux employeurs un préavis de 4 mois avant toute augmentation.

Le président du comité, le professeur d’économie Joseph Marchand, de l’Université de l’Alberta, est heureux de la publication du rapport.

Selon lui, même si quelques opinions exprimées il y a trois ans ont possiblement mal vieilli, la majeure partie du rapport demeure pertinente.

Les conclusions de la commission publiées à quelques mois des élections devraient permettre [aux Albertains] de se dire : "voilà quels ont été les effets de la politique menée de 2015 à 2019, que pouvons-nous en apprendre" et quelles sont les conclusions à tirer pour l’avenir, explique-t-il.

Le ministre du Travail, de l’Économie et du Développement du Nord, Brian Jean, salue le travail du comité, mais soutient que le gouvernement n’a pas l’intention de mettre en place les mesures recommandées.

Du côté de l’opposition officielle, la porte-parole du Nouveau Parti démocratique en matière d’emploi, Christina Gray, doute de la bonne foi du ministre et affirme que les conservateurs unis espèrent simplement remporter les prochaines élections provinciales, en mai, avant de réformer le salaire minimum.

Avec les informations de Michelle Bellefontaine