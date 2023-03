Un album posthume pour le rappeur Coolio

La succession de Coolio, rappeur américain décédé en 2022 et célèbre pour son mégasuccès Gangsta’s Paradise, prévoit sortir un album studio en hommage à l’artiste plus tard cette année; une collection de chansons sur laquelle il aurait travaillé dans les jours précédant sa mort.

Long Live Coolio sera le premier album posthume du rappeur de Los Angeles, mais aussi le premier depuis From the Bottom 2 the Top, sorti en 2009. Un premier extrait, TAG ‘You It’, est paru vendredi, avec la collaboration de Too $hort, rappeur vedette de la ville d'Oakland, et DJ Wino.

Véritable vedette de la scène hip-hop américaine, Coolio a débuté sa carrière au sein du groupe WC and the Maad Circle et a participé à leur premier album Ain't a Damn Thang Changed, paru en 1991.

Il rejoint par la suite la maison de disque Tommy Boy en tant qu’artiste solo, au sein de laquelle il fait paraître It Takes a Thief en 1994, un album au succès commercial et critique.

C’est par la suite que le rappeur rencontre un succès grand public avec le morceau Gangsta’s Paradise, qui propulse l’album du même nom au sommet des palmarès en 1995.

Coolio est mort d'un arrêt cardiaque le 28 septembre 2022 à l'âge de 59 ans.

Avec les informations de La Presse Canadienne.