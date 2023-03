Une scène permanente pour le Music Fest de Belleterre

La construction de la structure a été demandée par la Ville de Belleterre et a reçu un appui financier de 30 000 $ de la MRC de Témiscamingue à travers le Fonds régions et ruralité (FRR).

Le président du festival Preston Phillips est satisfait du partenariat entre l'événement et la municipalité pour la réalisation du projet qui sera située à côté du terrain de tennis.

« Ça va être solide, permanent et ça va être assez grand pour accueillir les artistes professionnels qu'on accueille d'habitude et la sonorisation aussi. » — Une citation de Preston Phillips

Les travaux de construction vont commencer dès la fonte des neiges, assure le directeur musical du festival.

Monter une scène puis la démonter, c'est énormément de travail. C'est un travail ardu, surtout pour le démontage. Donc ça demande beaucoup de bénévolat, beaucoup de bénévoles, ça demande des heures et des heures de travail, ça demande de l'énergie, ça demande des matériaux. Nous en fait, en construisant une scène permanente, ça nous évite des coûts à long terme, [surtout] par rapport aux matériaux, ça nous évite de [toujours chercher] des bénévoles pour faire ça. Ça va être plus solide, ça va être plus grand. Étant donné sa permanence, ça va être de meilleure qualité , assure le responsable.

La scène permanente qui va aussi servir pour la tenue d'autres événements. Le fait que ça peut être utile pour d'autres projets c'est certain que c'est très intéressant. Exemple pour la ville de Belleterre. Et nous on voit le futur du festival, puis on veut que ça dure le plus longtemps possible. Une scène permanente nous permettrait de projeter notre succès pour le festival dans les années qui suivent , soutient Preston Phillips.

Cette année, le festival se tiendra les 21 et 22 juillet prochain.