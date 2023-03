Fourmis pharaon : l’enfer de locataires torontois

Après un an et demi à endurer une infestation de fourmis pharaon, des résidents du 221 rue Balliol à Toronto sont à bout de patience. Pris au piège, certains d’entre eux n’ont pas les moyens, ou le désir, de trouver un nouveau logement au prix du marché locatif torontois.

Kaitlin Strachan, résidente de cet immeuble de près de 300 logements en périphérie du centre-ville de Toronto, a remarqué la présence de fourmis pour la première fois en octobre 2021.

Depuis, son appartement a reçu une dizaine de traitements antiparasitaires, mais rien n’y fait : les insectes reviennent sans cesse.

Ce qui était initialement un simple irritant est rapidement devenu une source d’anxiété pour la locataire.

« Je suis incroyablement frustrée. J'en ai marre. Ça affecte ma santé mentale. Je fais des cauchemars où j’ai des fourmis qui rampent sur moi. » — Une citation de Kaitlin Strachan, locataire du 221 rue Balliol

Elle dit garder son appartement dans une propreté impeccable, nettoyer la cuisine plusieurs fois par jour et sortir les poubelles quotidiennement pour tenter de contenir la prolifération de cette fourmi reconnue pour sa ténacité.

Les fourmis pharaon ont infesté la salle de bain de Kaitlin Strachan. Elle n'utilise pratiquement plus son robinet. Photo : Radio-Canada / Yanick Lepage

La fourmi pharaon est l’espèce la plus difficile à éliminer , soutient Bernie Grafe, exterminateur résidentiel chez Orkin Canada.

Cet insecte, long de seulement deux millimètres, peut faire son nid dans pratiquement tout type d’environnement, explique-t-il, souvent à l’insu des résidents.

Selon des exterminateurs, les fourmis pharaon sont particulièrement difficiles à éliminer puisqu'elles se reproduisent rapidement et peuvent établir de nombreuses colonies dans le même immeuble. Photo : iStock / Suman Ghosh

Les personnes âgées, les jeunes enfants et les personnes avec des déficiences visuelles ne se rendent souvent pas compte qu’ils ont [des fourmis pharaon] , détaille M. Grafe.

Et pour ceux qui remarquent leur présence, le réflexe de vaporiser de l'insecticide en aérosol ne ferait qu’aggraver le problème.

Les insecticides en aérosol nuisent aux efforts des locataires

Notre exterminateur m’a dit que [les fourmis] revenaient encore fort probablement parce qu’un de mes voisins continue d’utiliser de l’insecticide , soutient Mme Strachan.

Jason Ward, un exterminateur torontois, explique que ces aérosols contiennent un agent répulsif qui force les fourmis à se disperser et ainsi à infester d’autres logements.

Plus vous en tuez de manière inappropriée, plus elles se reproduisent , résume le sous-traitant pour Pesticon Pest Control.

Anne Gravel, une autre résidente du 221 rue Balliol, estime que le gestionnaire de l’immeuble a tardé à communiquer cette information aux locataires, laissant le temps aux fourmis d’envahir le bâtiment.

Anne Gravel est derrière plusieurs initiatives visant à freiner l'infestation de fourmis pharaon au 221 rue Balliol. Photo : Radio-Canada / Yanick Lepage

Prenant les choses en main, elle a créé un groupe Facebook pour que les résidents puissent partager leurs astuces et s’informer de l’évolution de l’infestation.

Si l’on ne se met pas ensemble pour répondre au problème, ça ne va jamais se résoudre , estime-t-elle.

Malgré ses efforts, Mme Gravel se désole de voir de nombreux locataires être réticents à parler de la situation dans leur appartement.

Des résidents à la merci des mesures du propriétaire

Mme Strachan soutient que jusqu’à tout récemment les exterminateurs traitaient uniquement les logements qui rapportaient des problèmes d’infestation aux gestionnaires de l’immeuble.

Mais comme l’explique l’exterminateur Bernie Grafe, les fourmis que l’on retrouve dans un logement peuvent provenir d’un nid situé plusieurs étages plus haut.

« Vous pourriez avoir [des fourmis] dans le logement 201, mais le vrai nid se trouve dans le logement 403. » — Une citation de Bernie Grafe, exterminateur chez Orkin Canada

Les gens ont leurs raisons de ne pas vouloir rapporter le problème et je le comprends, mais après un an et demi, c'est aux propriétaires et aux exterminateurs de s'assurer qu'il n'y a plus de fourmis , s’indigne Mme Strachan.

Park Property Management, la société propriétaire du 221 rue Balliol, a refusé d’accorder une entrevue à Radio-Canada.

Dans une déclaration écrite, un porte-parole soutient que l’entreprise a immédiatement engagé un exterminateur lorsqu’elle a été informée de l’infestation en 2021.

Le 221 rue Balliol est un immeuble de 17 étages, construit en 1968 et qui comporte 272 logements. Photo : Radio-Canada / Yanick Lepage

Nos consultants ont effectué une enquête complète à la mi-janvier de cette année et ont lancé un programme d’assainissement en plusieurs étapes qui comprend l’installation de pièges à fourmis et l’utilisation de pesticides dans les espaces publics du bâtiment ainsi que dans les unités locatives des résidents qui nous ont fourni l’accès , peut-on lire dans le courriel transmis à Radio-Canada.

Si Park Property Management se dit persuadé que ces efforts seront suffisants pour répondre au problème, Mme Strachan est loin d’en être convaincue.

Je ne peux pas dire que rien n’a été fait, mais force est de constater que ce qui a été fait n'a pas été efficace , dit-elle.

Un enjeu récurrent à Toronto

Georgie Dent, directeur général de la Fédération des associations des locataires de Toronto, dit recevoir tous les jours des appels de résidents aux prises avec des problèmes d’infestation dans leur logement.

Il assure que si les locataires sont tenus de garder leur appartement propre, ce sont les propriétaires qui sont responsables d’éliminer les parasites.

En 2021, l’année la plus récente pour laquelle des données sont disponibles publiquement, la Ville de Toronto a reçu plus de 800 requêtes de locataires dénonçant l’inaction de leur propriétaire face à une infestation.

Dans ces situations, la Ville envoie habituellement un inspecteur, assure M. Dent. Il note néanmoins que ceux-ci ne peuvent forcer les gestionnaires d’immeuble à agir, puisque les lois du logement sont encadrées par le gouvernement provincial.

Il incite ainsi les locataires à déposer une plainte auprès de la Commission de la location immobilière de l’Ontario.

Une locataire du 221 Balliol a formulé une telle plainte à la fin janvier. Elle attend toujours que sa cause soit entendue.

Le problème avec la Commission, c'est que vous pouvez attendre de 6 à 8 mois pour obtenir un procès , explique M. Dent, des mois pendant lesquels, souligne-t-il, les locataires doivent composer avec les parasites tout en payant le plein loyer.

Lorsque vous aviez un problème comme ça il y a 10 ans, vous disiez : "Je déménage. Je ne reste pas ici." Le problème maintenant à Toronto c'est que vous ne pouvez pas faire ça , soutient M. Dent.

Selon les plus récents chiffres de la plateforme de location Rentals.ca  (Nouvelle fenêtre) , un appartement d’une chambre à Toronto se loue en moyenne 2501 dollars par mois. Les loyers ont ainsi augmenté de plus de 20 % depuis un an.