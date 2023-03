Le grand retour de la Saint-Patrick à Québec

2023 est une année de consolidation pour nous lance James Donovan, porte-parole de la Saint-Patrick à Québec. En 2019, le défilé avait attiré plus de 50 000 visiteurs.

Entourée d’une nouvelle équipe, de nouveaux bénévoles et de nouveaux partenaires, l’organisation promet un retour en force. Le 25 mars prochain, le 11e défilé de la Saint-Patrick regroupera les quatre célèbres groupes de percussions et cornemuses de Boston, New-York, Toronto et Chicago, en plus de plusieurs autres groupes d’apparat, des troupes de danse et les fiers lévriers irlandais. De 10h à 14h sur l’avenue Cartier, il sera possible de se faire maquiller aux couleurs du défilé qui débutera à l'intersection des rues Cartier et Fraser à 14h.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  Le départ du défilé se fera au coin des rues Cartier et Fraser, en passant par la Grande Allée et la rue Saint-Louis, jusqu'au Château Frontenac. Photo : Radio-Canada / Gracieuseté : Défilé de la Saint-Patrick

Un rallye pédestre familial de type questionnaire sera aussi installé dans le Vieux-Québec du 20 au 26 mars, au départ de la Place d’Youville jusqu’au Château Frontenac.

Grosse-île en 1847: une conférence

Émile Proulx-Cloutier, le metteur en scène de la pièce de théâtre Grosse-Île 1847, présentée au Théâtre La Bordée à l’automne dernier, donnera une conférence sur ce qui l’a amené à retracer des centaines d’archives (articles de presse, carnets intimes et autres manuscrits) à l’époque où des milliers de migrants irlandais devaient passer par l’ile de la quarantaine dans des navires insalubres.

Émile Proulx-Cloutier a plongé dans les archives de Grosse-Île au printemps 2020. (Photo d'archives) Photo : Julie Artacho

Cette discussion sur cette tranche de l’histoire québécoise et irlandaise avec Émile Proulx-Cloutier se déroulera à l’Église St. Patrick’s le lundi 20 mars à 19h30.

Une vision à long terme

La nouvelle équipe en charge de l’événement aimerait que la programmation de la Saint-Patrick à Québec soit plus étoffée dans les prochaines années. Selon le porte-parole James Donovan, cette période de l’année est souvent une période creuse et la Saint-Patrick à Québec pourrait être amenée plus loin dans l’offre touristique de la région.

L'organisation aimerait proposer davantage d'activités pour la Saint-Patrick à Québec dans les prochaines années. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Léa Beauchesne