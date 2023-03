Abus contre les arbitres à T.-N.-L. : les parents s’investissent trop selon un psychologue

David Hancock, professeur agrégé de psychologie du sport à l’Université Memorial et propriétaire de A Focused Mind Sports Consulting, croit qu’une partie du problème est attribuable au fait que les parents s’investissent beaucoup plus dans le sport aujourd’hui qu’il y a cinq, dix ou quinze ans.

« Cet investissement peut être de l’argent, mais il est aussi en temps. Et je pense que plus les parents ont l’impression d’être vraiment investis dans le sport de leurs enfants, plus ils se sentent en droit de faire des commentaires quand quelque chose ne va pas avec cet investissement. » — Une citation de David Hancock , professeur agrégé de psychologie du sport à l’Université Memorial

Des cas d’abus partout dans la province

Jeudi, l’arbitre en chef de Hockey Terre-Neuve-et-Labrador, Ed Flood, a indiqué que les cas d’abus envers les arbitres étaient plus nombreux cette saison que l’année dernière et que c’était un problème qui se faisait sentir dans toute la province.

David Hancock, qui est lui-même arbitre depuis 25 ans, soutient que le problème avec les parents ne s’arrête probablement pas là.

Les parents investissent énormément d'argent et de temps dans le sport comme le hockey. Photo : PhotoStock10/Shutterstock

Vous pourriez probablement parler avec les organisations sportives mineures et trouver plus de plaintes par courriel des parents sur la façon dont les choses sont gérées ou leur enfant n’est pas traité comme ils pensent qu’ils devraient être , mentionne-t-il.

Je pense qu’une grande partie de cela est probablement liée à cet investissement. C’est probablement un gros déclencheur. C’est simplement un manque de régulation émotionnelle de la part des parents pour être en mesure de réaliser que « OK, je ne crierais pas contre la personne au restaurant pour avoir gâché ma commande. Alors pourquoi est-ce que je crie parce que quelqu’un a peut-être fait un mauvais choix dans un jeu sportif?

Incapacité à gérer les émotions

David Hancock estime que c’est cette incapacité à gérer les émotions qui cause des problèmes.

Il a donné comme exemple un match récent dans lequel il officiait.

Il a raconté qu’un joueur de la catégorie des moins de 13 ans commençait à crier après un coup de sifflet, et quand Hancock s’est tourné pour dire au joueur de se calmer, le joueur s’est excusé. Revers de la médaille, un incident similaire avec un entraîneur aurait rendu l’entraîneur plus furieux, assure-t-il.

« Ça s’est juste aggravé davantage. Si un enfant de 13 ans peut comprendre cette régulation émotionnelle et s’énerver rapidement, mais qu’il se rend compte qu’il a tort, alors les parents, les adultes et les entraîneurs devraient pouvoir faire la même chose. » — Une citation de David Hancock , professeur agrégé de psychologie du sport à l’Université Memorial

Utiliser les règles de la sécurité en milieu de travail

En décembre, David Hancock a organisé un atelier à Toronto avec des partenaires sportifs. L’idée d’utiliser la législation sur la sécurité en milieu de travail comme moyen de lutter contre les abus d’arbitres a été soulevée.

Cela pourrait impliquer que des représentants des organisations soient aux matchs avec le pouvoir de retirer les parents ou les organisations qui causent les incidents et d’augmenter les interdictions et les suspensions pour les entraîneurs et les parents qui continuent à violer les règles, a-t-il suggéré.

Quel que soit l’aspect du processus, David Hancock a déclaré qu’il doit y avoir une intervention significative des organisations pour que la culture change.

Mais, reconnaît-il, il faudra plus d’un incident avant que les gens commencent à comprendre.