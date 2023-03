Francis Charles Roussel se sent d’attaque à l’aube des Nationaux d’athlétisme en salle

Personnellement, je suis vraiment content de participer à ce national-là. On s’entend, ç'a été beaucoup de mois d’entraînement , explique le sprinteur originaire de la Péninsule acadienne, dans le nord du Nouveau-Brunswick.

Originaire de la Péninsule acadienne, Francis Charles Roussel a hâte de se mesurer à l'élite nationale en athlétisme en fin de semaine, à Saint-Jean. Photo : Radio-Canada

L’athlète de 18 ans participe aux courses de 60 mètres et de 200 mètres en fin de semaine.

« Samedi, je vais courir le 200 m. J'aurai juste une chance. Ça va être de faire le mieux que je peux. Je m'attends à terminer dans le top 3. Mais, moi, je ne veux pas arriver là et avoir l'attitude d'être meilleur que tout le monde. Je suis là pour faire de mon mieux. » — Une citation de Francis Charles Roussel

Francis Charles Roussel sait en partie à quoi s'attendre. Le coureur originaire de la Péninsule acadienne a participé à plusieurs compétitions nationales, dont les Jeux du Canada l'été dernier.

Francis Charles Roussel vient de remettre le témoin à un coéquipier de l'équipe de relais du Nouveau-Brunswick aux Jeux du Canada en 2022. Photo : Archives

Une saison de changements

Cette saison intérieure a aussi été le théâtre de changements pour lui. Il vit maintenant à Moncton pour se consacrer à fond à l'athlétisme.

Il a aussi rejoint le club AETOS, dirigé par l'entraîneur des Aigles Bleus en athlétisme, Steve LeBlanc, bien connu pour son travail dans les programmes nationaux.

Francis Charles Roussel, de la Péninsule acadienne, a pris part aux Jeux de la Légion. Photo : Archives

Ça me motive encore plus, car c’est un entraîneur international. Et aussi, il a beaucoup d'expérience pour m'apprendre à développer encore plus mes capacités en athlétisme , juge Francis Charles Roussel.

Cet amour de l'athlétisme lui permet de persévérer et d'avoir de grandes ambitions.

L'athlétisme comme tel, ça me permet de mieux vivre. Ça met de l'air dans mes poumons. Quand je cours, je file comme si je m'envole, ça me libère de la vie comme telle. En plus, mon but dans la vie est d'être professionnel en athlétisme. Je vise beaucoup vers les universités, des grosses universités surtout , espère-t-il.

