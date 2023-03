Incendie dans le Vieux-Montréal : au moins six personnes manquent à l’appel

Au moins six personnes manquent à l'appel à la suite de l'incendie qui a ravagé un immeuble patrimonial du Vieux-Montréal situé près du musée Pointe-à-Callière , jeudi, ont révélé le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) et le Service de sécurité incendie (SIM) dans un point de presse samedi matin.

Il est toujours impossible pour les pompiers et le SPVM d'entrer dans le bâtiment et d'y mener des « recherches sécuritaires », a expliqué Martin Guilbault, du SIM .

Les policiers ont donc dû utiliser divers moyens, comme des recherches auprès de l'entourage, des propriétaires et de familles rapportant la disparition d'un proche ainsi que sur les réseaux sociaux, pour déterminer que six personnes manquent à l'appel, a souligné le commandant aux incendies criminels du SPVM , Steve Belzil.

Il n'a donné aucune information sur l'identité de ces personnes, notamment quant au fait de savoir si ce sont des résidents du bâtiment ou des personnes qui y avaient loué un logement sur Airbnb, par exemple.

Quant aux neuf personnes qui avaient été transportées à l’hôpital jeudi, seulement deux sont encore hospitalisées et se trouvent au centre des grands brûlés.

Les voisins qui avaient été évacués jeudi ont pu réintégrer leur logement.

Puisqu’il est toujours impossible de pénétrer dans le bâtiment, les autorités n’ont pas pu déterminer la cause de l’incendie, mais présentement on ne parle pas d’incendie criminel. Ça a été transféré [au service des incendies criminels du SPVM] parce qu’on a des raisons de croire qu’il y a des victimes, des décès , a expliqué Steve Belzil.

Le SIM se donne le week-end pour évaluer la structure et établir un plan de travail avec les deux objectifs suivants : la sécurité des intervenants et assister le SPVM autant que possible , le tout en tentant de préserver la bâtisse patrimoniale , a déclaré Martin Guilbault. Il n’y a plus d’urgence comme tel pour le moment.