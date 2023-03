Amqui se redonne tranquillement le droit de sourire

Sur le parvis de l’église, elle s’allume une cigarette. Jusqu’à maintenant, elle a refusé de parler aux journalistes venus témoigner du drame.

C’est mon chum qui m’a un peu forcée à venir [...] avant ça, j’avais besoin d’être seule , explique Marie-Josée Michaud.

Son chum est à ses côtés, soucieux.

Il ne faut pas rester tout seuls dans la maison pour ronger notre frein. C’est sûr que c’est récent, mais c’est bon pour elle de rencontrer du monde , avance-t-il.

Et rencontrer du monde, ils l’ont fait. Vendredi soir, l’église Saint-Benoît-Joseph-Labre d’Amqui était pleine comme jamais. Des gens ont même dû s’installer au jubé puisque tous les bancs se sont remplis. Poignées de main franches, étreintes, pleurs, l’ambiance était chargée.

La messe à la mémoire des victimes du drame à Amqui a été un moment difficile pour certains citoyens. Photo : Radio-Canada / Jean-Philippe Guilbault

Aux portes de l’église, Liette, de Lac-au-Saumon, un village à une dizaine de kilomètres d’Amqui, accueille déjà les gens depuis plusieurs heures.

Il y a beaucoup de souffrance ici , me glisse-t-elle. Il y a des gens pour qui ça a fait remonter toutes sortes de traumatismes.

La dame écoute, offre du réconfort, prend dans ses bras et absorbe, d’une certaine façon, la tristesse et la colère des autres.

Liette (troisième à partir de la droite) a écouté de nombreux témoignages d'Amquiens qui se sont confiés à elle. Photo : Radio-Canada / Jean-Philippe Guilbault

C’est de la compassion dont on a besoin ici , affirme Liette en posant ses mains sur son cœur.

Cet appel à prendre soin des autres a été un fil conducteur de la messe à la mémoire des victimes du drame. Et d’accepter qu’il sera peut-être impossible de trouver du sens dans un geste qui en semble dénué. Car ils sont nombreux, à Amqui, à avoir connu de près ou de loin Gérald Charest et Jean Lafrenière.

Je disais souvent : il y a 6000 personnes à Amqui, alors Gérald connaissait au moins 6000 personnes! , lance une amie proche de la victime qui était comme un frère pour elle.

L'église d'Amqui était à pleine capacité pour la messe à la mémoire des victimes du drame. Photo : Radio-Canada / Jean-Philippe Guilbault

À la sortie de la messe, sous une brise glaciale, plusieurs s'arrêtaient offrir leurs condoléances à Marcelin Charest, le frère de Gérald.

Il était ma moitié parce qu’on faisait tout ensemble. On s’appelait six ou sept fois par semaine [...] là, je ne peux plus l’appeler , laisse-t-il tomber.

M. Charest confie avoir éclaté lors de la cérémonie. Malgré tout, il croit être capable de passer à travers, mais ce sera un travail de longue haleine .

Ils ont été plus de 300 à se rassembler après la messe dans un parc d'Amqui pour former une chaîne humaine à la mémoire des victimes. Photo : Radio-Canada / Jean-François Deschênes

Amqui aussi passera à travers ce drame. Ce qui m’a encouragée à la messe, c’était de voir que les gens se redonnaient le droit de sourire , observe une autre dame croisée en pleine discussion avec un employé de la Municipalité.

Finalement, était-ce une bonne idée pour Marie-Josée Michaud de se joindre à ses concitoyens et de prier? J’ai dit à mon chum que non, mais lui, il dit que oui! , lance-t-elle. Mais je vais voir demain, peut-être que ça m’aura fait du bien…

Comme quoi seul le temps aidera à panser les blessures de cette communauté tissée serrée.