Le Canadien Pacifique et Kansas City Southern fusionneront le mois prochain

Le groupe de réglementation ferroviaire des États-Unis, le Surface Transportation Board (STB), a approuvé cette semaine la transaction de 31 milliards $ US qui permettra au CP d'acquérir KCS et de créer le seul réseau ferroviaire à ligne unique reliant le Canada, les États-Unis et le Mexique.

Nos chemins de fer ainsi réunis formeront un réseau à ligne à voie unique sans égal qui reliera trois pays et qui accroîtra instantanément la concurrence dans le secteur ferroviaire nord-américain à une époque où les chaînes d'approvisionnement en ont un besoin criant , a affirmé vendredi dans un communiqué le chef de la direction du CP , Keith Creel, qui dirigera la nouvelle entité.

Le 14 avril était la date la plus proche possible pour conclure l'opération, sur la base de la décision prise mercredi par le STB .

Le directeur financier du CP , Nadeem Velan, continuera d'occuper ce poste au sein de la société fusionnée, dont le siège social sera situé à Calgary et dont l'intégration complète aura lieu au cours des trois prochaines années.

Pour assurer la continuité , le président et chef de la direction de KCS , Pat Ottensmeyer, agira à titre de conseiller de M. Creel jusqu'à la fin de 2023, a précisé le CP .

Conforme à l'intérêt public, selon le STB

Le président du STB , Martin Oberman, a indiqué mercredi que le régulateur avait conclu que la fusion était conforme à l'intérêt public. Il a souligné que même si la consolidation de l'industrie ferroviaire avait été une préoccupation au cours des dernières décennies, le CP et KCS étaient en fait les deux plus petits chemins de fer de classe 1 en Amérique du Nord, ce qui réduisait les préoccupations liées à une éventuelle réduction de concurrence.

Peu de routes se chevaucheront dans la fusion, a en outre souligné M. Oberman. La fusion devrait accélérer le temps de transport des marchandises, améliorera l'efficacité et permettra une meilleure concurrence avec les cinq autres grands chemins de fer américains, a-t-il fait valoir.

Un train de la Kansas City Southern à Tulca, au Mexique. (Photo d'archives) Photo : Reuters / Edgard Garrido

On s'attend également à ce qu'environ 64 000 chargements de camions par an migrent des autoroutes vers les chemins de fer, ce qui contribuerait à réduire les émissions de gaz à effet de serre.

Malgré tout, le régulateur a attaché des conditions à l'accord, exigeant notamment que le chemin de fer nouvellement fusionné garde les passerelles – points de connexion entre le système CPKC et d'autres chemins de fer – ouvertes à des conditions commercialement raisonnables et justifie par écrit toute augmentation de tarif au-delà d'un certain niveau sur les déplacements interlignes.

Nous reconnaissons la rigueur et la profonde sagacité de la décision finale du STB des États-Unis, tout comme des conditions qu'il a décrétées pour garantir la réalisation des avantages de la transaction pour le public et l'absence de répercussions négatives , a affirmé vendredi M. Creel.

« Nous allons participer de façon proactive et dans un esprit de collaboration au processus de surveillance du STB et respecterons les conditions qu'il a imposées. » — Une citation de Keith Creel, chef de la direction du CP

Bataille en coulisses

Le CN et la division antitrust du département américain de la Justice ont exprimé des inquiétudes au sujet de la fusion, mettant en garde contre les menaces à la concurrence. (Photo d'archives) Photo : Courtoisie CN

Le principal concurrent du CP , la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada (Canadien National), établie à Montréal, a livré une bataille en coulisses pendant des mois avant que le CP et le chemin de fer américain n'annoncent une entente amicale en mars 2021.

Un mois plus tard, KCS a changé d'alliance en déclarant que l'offre en espèces et en actions du CN , évaluée à 33,6 milliards $ US, était supérieure – mais le BTS a rejeté l'offre du CN en août. Le CP a pu conclure sa proposition d'accord en décembre 2021.

Bien qu'il restera le plus petit des six grands chemins de fer aux États-Unis au chapitre des revenus, CPKC exploitera près de 33 000 kilomètres de rails et emploiera près de 20 000 personnes.

Son réseau s'étendra de Vancouver à Saint-Jean, au Nouveau-Brunswick, jusqu'à Houston et Mexico, atteignant le golfe du Mexique et l'océan Pacifique.