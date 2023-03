L’orthophonie pour traiter les troubles du sommeil

Radio-Canada l'a rencontrée à l’occasion de la Journée mondiale du sommeil. Elle raconte que l’idée de mettre cette science à profit des dormeurs lui est venue durant ses études universitaires. Alors qu’elle apprenait sa nouvelle profession, son conjoint a développé une forme sévère d’apnée du sommeil.

Je me suis dite que je pouvais sûrement faire quelque chose pour sa respiration, parce que comme orthophoniste, on vient justement de me former sur ces muscles-là, mais pour d'autres problématiques. Alors, j'ai fait un plongeon dans la littérature scientifique et c'est là que j'ai découvert que ça se faisait ailleurs dans le monde , se souvient-elle.

Aujourd’hui, Marie-Emmanuelle Marchand traite de nombreux patients. Au passage de Radio-Canada, la petite Léonie, 10 ans, participe à une thérapie myofonctionnelle. Les conseils et exercices de l’orthophoniste visent à rééduquer les muscles qui servent à la respiration.

Et les résultats sont probants, soutient la spécialiste. J’ai un client qui est appareillé. Il fait de l'apnée du sommeil et il m'a dit ''j'ai essayé de prendre rendez-vous avec mon inhalothérapeute, il faut diminuer la pression de l'air, parce que je n’ai plus besoin d'autant de pression.

Des patients sont prêts à parcourir des centaines de kilomètres pour la rencontrer, car son expertise est rare. Le public ne sait pas que c'est possible et les professionnels de la santé non plus. Le pneumologue, l’inhalothérapeute, le médecin du sommeil et le médecin de famille ne vont pas référer. Donc, les orthophonistes ne vont pas se former pour ces [troubles] , explique Marie-Emmanuelle Marchand.

Pour changer les choses, l’orthophoniste a créé récemment une formation qu'elle donne principalement en Europe. Des pourparlers sont également en cours pour former plus largement des orthophonistes d'ici.

Avec les informations de Raphaëlle Drouin