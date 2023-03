Le nouveau terminal de l’aéroport Saguenay-Bagotville coûtera 1,5 M$ de plus que prévu

Ce dépassement de coûts s’explique notamment par un problème structural de la base de ciment de l’édifice. L’entrepreneur général du chantier, Cegerco, souhaitait initialement conserver celle de l'ancien terminal, mais finalement elle a dû être complètement refaite.

Le président de la Commission des finances de Saguenay, Michel Potvin, s’attend à d’autres dépassements d’ici la fin du chantier.

On va sûrement avoir d’autres ordres de changement, dès qu’ils vont être bien expliqués, on leur a dit, parce qu’on ne nie pas que 1,5M$ c’est de l’argent. Ils avaient quand même le bout de la base de ciment, ça, on pouvait le comprendre facilement et les autres éléments aussi. Toutefois, on les a prévenus que ça nous prendrait de très bonnes réponses. Le chantier va bien, la visite qui a été faite le confirme , explique M.Potvin qui ajoute que la facture finale pourrait atteindre 27 M$.

La superficie de l’aérogare sera augmentée d’environ 30 %. Photo : Radio-Canada / Frédéric Pepin

Dans la foulée des changements, il a été décidé par l’entrepreneur d’abandonner le revêtement extérieur en aluminium, initialement prévu dans les travaux, pour le remplacer par une peinture spéciale au coût de 100 000 $.

De plus, d’autres frais se sont aussi ajoutés pour le chauffage du bâtiment en hiver lors des travaux, pour le retrait d’amiante du bâtiment et pour la ventilation. Le terminal rénové devrait être livré en septembre prochain.

Une offre qui se fait attendre

L’organisme Promotion Saguenay qui assure la gestion de l’aéroport Saguenay-Bagotville prévoit accueillir de 85 000 à 90 000 passagers cette année. Il s’agit d’une augmentation significative (25 %) comparativement à l’année précédente.

Toutefois, l’offre ne suivrait pas la demande et les transports aériens auraient de la difficulté à accroître leurs services, notamment en raison de la pénurie de main-d’œuvre. Il y a environ 59 vols nolisés et commerciaux par semaine à Bagotville. Air Canada assure un vol par jour vers Montréal et la direction de Promotion Saguenay n’a pas d’indication quant à une augmentation possible du nombre de vols pour ce transporteur.

Priscilla Nemey est la directrice générale de Promotion Saguenay. Photo : Radio-Canada / Myriam Gauthier

Actuellement, il y a une demande qui est plus grande que l’offre qui est présentée. Donc, c’est sûr qu’au niveau de la clientèle d’affaires et de la clientèle touristique, l’offre régionale ne correspond pas aux besoins des passagers. Donc, c’est sûr que ce sont des gens qui sont plus souvent sur la route qui vont utiliser d’autres moyens de transport pour pouvoir accéder aux régions. Saguenay n’est pas la seule région contrainte à ça , indique la directrice générale de Promotion Saguenay, Priscilla Nemey, qui conclut en ajoutant que le nouveau terminal devrait attirer davantage de passagers.

D’après un reportage de Myriam Gauthier