La violence dans les bibliothèques publiques de la Saskatchewan a augmenté, dit un rapport

Un rapport publié par le Syndicat canadien de la fonction publique révèle une augmentation des incidents de violence en milieu de travail auxquels sont confrontés les travailleuses et travailleurs des bibliothèques publiques de la Saskatchewan.

Le rapport, intitulé « Turning the Page », a été rédigé à partir d'une enquête menée l’an dernier auprès des membres du syndicat.

L'enquête a recueilli 101 réponses. Soixante-dix-huit pour cent des répondants ont déclaré avoir été victimes de violence verbale tandis que 71 % ont quant à eux déclaré avoir été témoin de violence. Selon le maire de la Ville de Saskatoon, Charlie Clark, la situation est préoccupante.

Nous devons avoir des endroits où les personnes qui ont des besoins complexes peuvent être accueillies afin d'être stables et logées. À l'heure actuelle, nous ne disposons pas d'options suffisantes de logements. Les gens se retrouvent dans des lieux comme les bibliothèques , a déclaré Charlie Clark.

Le rapport précise également que 50 % des sondés ont déclaré avoir vécu de la violence, 44 % d’entre eux ont affirmé avoir été victimes de harcèlement sexuel, 40 % ont soutenu avoir été menacés de violence physique.

La plupart des membres qui ont répondu à l'enquête rapportent une augmentation du nombre d’incidents de violence au travail au cours des deux dernières années.

Les répondants identifient les problèmes de santé mentale et de toxicomanie comme les causes les plus courantes.

Lorsqu'ils atteignent un certain stade, ils peuvent devenir violents avec de la violence verbale ou de harcèlement sexuel. Les sans-abri vont également à la bibliothèque, parce que c'est un endroit chauffé, ouvert au public et qu'ils peuvent s'y asseoir sans être mis à la porte , a affirmé la présidente du Syndicat canadien de la fonction publique, Judy Henley.

Judy Henley souhaite que le gouvernement reconnaisse la gravité de la situation et qu'il considère cet enjeu lors du dévoilement du prochain budget.

La bibliothèque de Regina a par ailleurs affirmé par courriel qu’elle allait lancer sous peu un projet pilote visant à mettre en place des agents de crise à la bibliothèque centrale pour aider les personnes dans le besoin.

Avec les informations de Fatoumata Traore et Danielle Dutrisac