On court la Mi-Carême à Natashquan

On se masque et on dit « Brutt! Brutt! » à Natashquan par les temps qui courent, à l’occasion de la Mi-Carême, cette fête méconnue mais bien en vie au bout de la route 138. Forcés de la souligner en virtuel lors des trois dernières années en raison de la pandémie, les habitants du village vont de nouveau de porte en porte, déguisés, espérant ne pas se faire reconnaître.

On défile de maison en maison en petit groupe de trois ou quatre […] Le but c’est de ne pas se faire reconnaître. On peut faire des sons, des bruits. On évite de parler ou on trafique sa voix, on change sa démarche, pour être certain de ne pas se faire reconnaître , raconte Guillaume Hubermont, ex-animateur de l’émission Boréale 138 et historien amateur.

Journaliste aux Îles-de-la-Madeleine, Stéphanie Benoît s’est jointe à la famille Chevarie pour accueillir les « mi-carêmes ». Photo : Nancy Chevarie

Quand les masques sont levés, car ils se lèvent, on boit un coup, on mange une bouchée puis on file à la prochaine maison. C’est un carrousel qui dure quelques jours, mais qui change aussi de forme de village en village.

À Natashquan, d’après Guillaume Hubermont, qui y a longtemps vécu et couru la Mi-Carême, la fête est associée aux mauvais coups.

L'histoire de la Mi-Carême avec Guillaume Hubermont ÉMISSION ICI PREMIÈRE • Boréale 138 L'histoire de la Mi-Carême avec Guillaume Hubermont. Contenu audio de 17 minutes, Émission ICI Première. Écouter l’audio. Durée de 17 minutes

À Fatima, aux Îles-de-la-Madeleine, on déambule en plus grands groupes, et une trentaine de maisons signalent leur hospitalité avec des décorations de Noël. On boit de la bière ou de la bagosse et, surtout, on joue de la musique.

Après les mauvais coups et la musique, c’est le raffinement des costumes qui fait la marque de la Mi-Carême de l’Île-aux-Grues.

Enfin, à Chéticamp, en Nouvelle-Écosse, on a décidé de monnayer l’affaire en faisant payer les watcheux cinq dollars pour regarder les mi-carêmes passer.

Des résidents de Chéticamp déguisés pour la Mi-Carême. (Photo d'archives) Photo : cheticamp-mi-careme-acadie-tus

Un archipel festif

Fatima, Île-aux-Grues, Chéticamp et Natashquan : toutes des petites villes isolées, presque insulaires. Il faut que tout le monde se connaisse , explique Guillaume Hubermont. Ces petites communautés, ce sont les seules qui, irréductibles, ont su préserver cette fête datant du Moyen-Âge.

C’est dans ces temps bien lointains que s'institutionnalisent en Europe les 40 jours de jeûne et de privation du carême. Frustrés, les paysans ont lutté, selon Guillaume Hubermont, pour couper le carême en deux. À la Mi-Carême, on mange tout ce qu’on a laissé reposer pendant deux semaines qu’on ne pouvait plus conserver parce qu’on n’avait pas de frigo , explique-t-il.

Des costumes de la Mi-Carême à Saint-Louis-de-Kent, au Nouveau-Brunswick, en 1960. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada

Mais c'est le déclin de l'Église catholique, selon Guillaume Hubermont, qui explique en partie la disparition de la Mi-Carême ailleurs au Québec. Moi, j’ai retrouvé des mentions de Mi-Carême dans toutes les régions : en Beauce, au Saguenay, en Gaspésie, dans Charlevoix, au Bas-Saint-Laurent , précise l'historien amateur.