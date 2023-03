Pas assez de main-d’œuvre au Saguenay : un faux argument, selon Marc Maltais

Le fabricant automobile allemand a annoncé plus tôt cette semaine qu’il installerait sa filiale PowerCo à St. Thomas en Ontario.

Au fil de plusieurs entrevues accordées à différents médias, il est ressorti que lors des discussions avec Québec, l’entreprise souhaitait s’installer à Montréal avec des demandes énergétiques qui auraient nécessité la construction de nouvelles lignes de transport, ce qui ne pouvait être fait dans l’échéancier de la compagnie.

Pierre Fitzgibbon a affirmé à ce sujet que l’énergie aurait cependant été disponible sur la Côte-Nord et au Saguenay, mais que les besoins de 4000 à 6000 travailleurs ne pouvaient y être comblés.

Le conseiller régional de la Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ), Marc Maltais, croit que l’argument de la main-d’oeuvre ne tient pas la route.

Ce qu'il faut savoir c'est que la pénurie de main-d'œuvre est présente aussi à Montréal. Cet argument-là est caduc, ça ne marche pas. C'est la question de la pénurie de main-d'œuvre qui préoccupe, mais c'est à la grandeur du Québec. Tu ne pourras plus faire de projets plus jamais au Québec. C'est ce que ça veut dire. Montréal a aussi une pénurie de main-d'œuvre qui s'aggrave, justement , a plaidé Marc Maltais.

Marc Maltais, conseiller régional à la FTQ Photo : Radio-Canada / Myriam Gauthier

De son côté, la directrice générale de Promotion Saguenay, Priscilla Nemey, ne craint pas non plus que le manque d’employés freine certaines grandes entreprises de s’établir à Saguenay.

Selon Priscilla Nemey, l’expertise de la région dans les projets industriels lui permettrait de surmonter cet enjeu.

Oui, c'est un enjeu. On sait qu'on veut ajouter un nombre d'emplois de qualité au Saguenay-Lac-Saint-Jean. C'est un enjeu la main-d'œuvre, mais pour nous, on le voit comme un défi réalisable parce que la région du Saguenay Lac-Saint-Jean a un historique industriel incroyable. On sait se mobiliser en région, particulièrement le Saguenay-Lac-Saint-Jean. On a un historique d'accueillir des projets industriels d'envergure , a-t-elle souligné.

Un taux de chômage très bas

En février le taux de chômage s’élevait à seulement 2,7 % au Saguenay-Lac-Saint-Jean, ce qui est un record depuis au moins 35 ans, soit depuis que ces données sont colligées par l’Institut de la statistique du Québec.

À titre de comparaison, lorsque le projet de GNL Québec était toujours à l’étude, une lettre signée par 40 économistes en octobre 2019 avançait le manque de main-d’oeuvre comme argument pour refuser le projet d’usine de liquéfaction de gaz naturel à Saguenay. Il était alors question de milliers d’emplois directs et indirects durant la construction.

Selon plusieurs estimations, la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean est présentement en situation de pénurie de main-d’œuvre, avec un taux de chômage moyen en 2019 de 5,4 % , écrivaient alors les économistes, parlant alors d’un creux historique.

Le taux de chômage a chuté de moitié depuis.

Des investissements à venir

En campagne électorale, le premier ministre François Legault a promis un investissement de 117 M$ au Port de Saguenay pour y aménager des infrastructures municipales afin d’accueillir des projets d’envergure. Cette promesse faisait suite à une annonce de 66 M$ conjointe de Québec et Ottawa, en août 2021, pour la construction d'un convoyeur, dont les coûts ont augmenté depuis.

Toujours lors de la dernière campagne, la ministre Andrée Laforest avait assuré qu’elle avait une confirmation en main à l'effet qu'une entreprise d'importance allait s'installer au port de Grande-Anse.

François Legault Photo : Radio-Canada / Julien Gagnon

Il y a quatre grosses entreprises que j’ai rencontrées, je ne peux pas les nommer c’est certain, mais il y en a une qui va s’installer au port de Grande-Anse , avait avancé Mme Laforest le 29 septembre.

Ces deux promesses suivaient de près une mission en Corée du Sud de la mairesse de Saguenay, Julie Dufour, en compagnie de Promotion Saguenay. Il était alors question d’attirer des usines de hautes technologies dans des filières comme les batteries électriques, les métaux et les minéraux critiques, de même que l'énergie verte.

Avec les informations de Michel Gaudreau, Catherine Gignac, Myriam Gauthier et Éric Gauthier