Le tourisme de naissance s’accroît alors que le système de santé est déjà en difficulté

Gynécologues et obstétriciens veulent examiner la question de plus près, aussi bien en Alberta que dans le reste du pays. Ils veulent déterminer si Ottawa et les provinces doivent adopter une position plus ferme à son égard.

Cette semaine, la Société des obstétriciens et gynécologues du Canada (SOGC) en a fait un sujet clé lors d'une conférence à Banff, en Alberta.

Nous allons commencer à examiner certaines discussions provinciales et fédérales, car il s’agit d’une question où la prestation est provinciale, mais l’immigration est fédérale, et dans la plupart des cas, elles ne se parlent pas , affirme le Dr Douglas Wilson, président de la SOGC et professeur émérite à la faculté de médecine Cumming de l’Université de Calgary.

L’une des principales préoccupations, dit-il, est d’assurer des soins sûrs, car beaucoup de ces patientes ont d’autres problèmes de santé, tels que le diabète et l’hypertension.

« Si vous n’avez pas la chance de surveiller ces femmes avant et elles se présentent à vous à la fin, il y a risque d’un accouchement beaucoup plus complexe. » — Une citation de Dr Douglas Wilson, Université de Calgary

Le gynécologue obstétricien Colin Birch a coécrit une récente étude sur le tourisme de naissance à Calgary. Je pense que nous devons y remédier. Nous devons décider comment nous allons aborder cela , déclare-t-il.

L’analyse rétrospective a porté sur 102 femmes entre juillet 2019 et novembre 2020 et a révélé que 77 % des patientes veulent profiter du système d'octroi automatique de la citoyenneté à toute personne née au Canada.

Le système de santé de l’Alberta, comme d’autres au pays, est soumis à une pression intense et cela amène les médecins à s’interroger sur les impacts de cette tendance, souligne le Dr Colin Birch. Dans le système de soins de santé tel qu’il est maintenant, nous n’avons pas l’espace nécessaire pour accueillir ces personnes.

Le gouvernement de l’Alberta préoccupé

Les données fournies par le ministère de la Santé de l’Alberta montrent que le nombre de non-résidentes qui ont accouché dans la province a plus que triplé, passant de 83 à 287, entre les exercices 2010-2011 et 2015-2016.

Les chiffres ont légèrement baissé par la suite et les données les plus récentes montrent que 256 non-résidentes ont accouché en 2020-21 et 245 en 2021-2022.

Dans la plupart des cas, les touristes de naissance sont des patientes qui ont accès à des soins de santé de qualité dans leur pays d’origine et ne sont pas des personnes vulnérables, des réfugiées ou des demandeuses d’asile , déclare le porte-parole de Santé Alberta, Andrew Livingstone, dans un communiqué.

Selon Andrew Livingstone, les soins de santé d’urgence seront toujours fournis, qu’une personne bénéficie ou non d’une couverture santé en Alberta. Toutefois, si une personne n’a pas d’assurance-maladie en Alberta, tous les coûts des soins fournis sont à sa charge.

Dans certains cas, dans les situations de tourisme de naissance, le coût des soins hospitaliers pour la mère et le nouveau-né reste impayé. Nous examinons actuellement un certain nombre d’options pour faire face à ces circonstances et recouvrer les coûts des soins de santé.

L’étude du Dr Colin Birch révèle que les frais impayés à Services de santé Alberta pour une période de 16 mois se sont élevés à près de 700 000 $. La province juge qu’il est trop tôt pour partager les détails sur les options envisagées.

