La Nation Sts’ailes à la tête d’un centre de soins de santé

Les résidents de Harrison Mills et ceux vivant au nord du fleuve Fraser, entre Agassiz et Mission, auront accès à des soins primaires dirigés par la Première Nation grâce à la création du Sts'ailes Community Care Campus (SCCC) sur la route Lougheed.

Vendredi, une cérémonie d'inauguration a eu lieu à Harrison Mills pour la future structure de soins communautaires qui sera détenue et exploitée par la Première Nation Sts'ailes.

La directrice de clinique, Angela George, affirme que l'établissement est une occasion de restaurer les pratiques autochtones en matière de santé et de bien-être tout en les associant aux meilleurs traitements actuels.

Le ministre de la Santé de la Colombie-Britannique, Adrian Dix, a précisé que le centre compterait des médecins et des infirmières ainsi que des guérisseurs traditionnels et des professionnels de la santé alliés.

« Il s'agit de fournir un mélange de soins médicaux contemporains et culturels, mais également des services de santé et de bien-être culturellement adaptés aux peuples autochtones et non autochtones. »