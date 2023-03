Un tintamarre pour célébrer et vivifier la langue française à Moose Jaw

L’École Ducharme et l’Association communautaire fransaskoise de Moose Jaw ont organisé un tintamarre vendredi, avec l'objectif de célébrer le Rendez-vous de la francophonie et d'exprimer la présence francophone dans la province.

Je suis là pour faire du bruit, on veut s’assurer que les gens de Moose Jaw savent qu’il y a une présence francophone et ça a toujours été ça le but pour Moose Jaw de faire son tintamarre, c’est de se faire voir, de se faire entendre , a déclaré le président de l’Association communautaire fransaskoise (ACF), Denis Simard.

M. Simard affirme qu’environ 600 personnes étaient attendues pour un défilé, mais le temps n'a pas été clément. En effet, le thermomètre affichait -30 degrés dans cette ville. Certains ont donc préféré se rassembler directement à l’École Ducharme à Moose Jaw.

Le but est d’offrir une chance aux jeunes aussi de s’affirmer, d’être fiers de leur identité francophone, donc les gens des écoles d’immersions et fransaskoise participent , a ajouté Denis Simard.

Le maire de la Ville de Moose Jaw, Clive Tolley s'est aussi déplacé pour célébrer le français avec les élèves de l’École Ducharme. Originaire de la Nouvelle-Écosse, il connaît bien le tintamarre qu’il célébrait lorsqu’il était jeune avec ses voisins.

Selon la directrice de l’École Ducharme, Hélène Grimard, c'est un tintamarre réussi, parce que la francophonie s'est fait entendre aujourd’hui. Photo : Radio-Canada / Sara Maccagnan

Dans ma jeunesse, j’allais faire du bruit pour célébrer cette culture francophone et je le fais avec plaisir aujourd’hui aussi , a affirmé Clive Tolley.

Pour la directrice de l’École Ducharme, Hélène Grimard, c'est un tintamarre réussi, parce que la francophonie s'est fait entendre aujourd’hui. Elle souligne notamment l’importance de garder la langue française dans les écoles afin de promouvoir le bilinguisme, un avantage pour le futur selon elle.

C’est une langue, on la voit parfois juste comme une autre langue, mais c’est une langue officielle du Canada. Pour moi-même et plein d’autres, ça prend un effort parce qu’on est dans un endroit minoritairement francophone, mais l’énergie est là, la volonté est là , a soutenu Mme Grimard.

La cérémonie s'est achevée par la levée du drapeau fransaskois, un geste important en ce mois du Rendez-vous de la Francophonie.

Avec les informations de Sara Maccagnan