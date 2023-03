Un Sherbrookois attend 5 h avant d’avoir de l’aide pour se relever d’une chute

J’ai attendu 3 h 45 avant qu’ils me rappellent pour me dire que ça peut prendre 2 h de plus , se rappelle Paul Awad, qui compose avec une condition physique qui l'empêche de se relever par lui-même.

Ce dernier a fini par passer 5 h cloué au sol dans sa salle de bain à attendre les ambulanciers paramédicaux.

Quand on reste appuyé longtemps à la même place, ça fait mal , constate-t-il.

Il souligne qu'un temps d'attente aussi long n'arrivait jamais auparavant, lorsqu'une ligne téléphonique de nuit d'urgence des auxiliaires au service de santé était opérationnelle à Sherbrooke.

On appelait. En dedans d'une heure à peu près, ils envoyaient quelqu'un. Ça prenait cinq minutes. Je me relevais, je m’installais dans mon lit, et c’était fini , raconte-t-il.

Le service d'aide en cas de chutes a été aboli le 25 février dernier. Le CIUSSS de l’Estrie - CHUS invite dorénavant les usagers à composer le 911. C’est un non-sens, selon Paul Awad, qui chute de deux à trois fois par année. Il déplore aussi que les auxiliaires qui viennent trois fois par jour à sa résidence ne soient pas autorisées à le relever en cas de chute.

Ça n’a pas de sens. Je reste à terre, je ne mange pas, ils ne m’habillent pas, ils ne me lavent pas, je ne prends pas mes médicaments, et j’attends mes prochains services à l’heure du midi , déplore-t-il.

Sans changements, ça va se reproduire

La députée de Sherbrooke, Christine Labrie, a dénoncé la situation à l’Assemblée nationale. Elle comprend mal la décision d'abolir le service, alors que le gouvernement souhaite augmenter les services à domicile.

« Pour moi, ça me paraît pertinent qu'il continue d'exister un service pour aider les personnes dans une situation comme celle-là, puis que ça ne repose pas sur le 911, parce que sinon, ça va se reproduire que des gens vont attendre au sol pendant des heures comme ça. » — Une citation de Christine Labrie, députée de Sherbrooke

Le CIUSSS de l’Estrie - CHUS explique que l’abolition de la ligne d’urgence a toutefois permis d'augmenter les services à domicile.

On a pu utiliser dans le sens noble du terme, la 3S [auxiliaire aux services de santé et sociaux] qui était en disponibilité de nuit pour la ramener de soir pour répondre à beaucoup plus de besoins en soutien à domicile, puis de favoriser le maintien à domicile de huit à neuf personnes par soir de plus , soutient la directrice du soutien à domicile et des services spécialisés en gériatrie du CIUSSS de l’Estrie - CHUS, Danika Manseau.

Cette dernière concède toutefois que le temps d’attente peut être plus long depuis la fin de la ligne d'urgence. Elle suggère aux usagers de demander de l'aide à leurs proches.

[Ce qu'on peut] suggérer aussi aux familles, c'est d'avoir quelqu'un de confiance, pas loin ou en proximité, qui pourrait les aider à se relever, au besoin , avance-t-elle.

Si Paul Awad prend la parole, c’est pour sensibiliser les décideurs. Selon lui, ils n'ont pas pleinement conscience de la dégradation de la qualité des services à domicile.

« C’est frustrant de voir à quel point ils ne sont pas au courant de ce qui se passe sur le terrain. » — Une citation de Paul Awad

La ministre déléguée à la Santé et aux Aînés, Sonia Bélanger, a réitéré à l’Assemblée nationale que les soins à domicile sont une priorité pour son gouvernement.

Avec les informations de Thomas Deshaies