Une pelle amphibie déployée sur la rivière des Plante en Beauce

Bien que la situation actuelle de la rivière est normale et sans risque, l’OMSC est en mode préparation et prévention et recommande aux résidents et entreprises de faire de même , avise l'Organisation municipale de sécurité civile.

La pelle amphibie est utilisée pour une quatrième année consécutive, notamment en raison des résultats positifs obtenus chaque fois, des travaux d’affaiblissement du couvert de glace effectués avec la pelle amphibie de l’entreprise spécialisée ECO-Technologies.

Les travaux débutent au sud de l’embouchure de la rivière des Plante et se rendent le plus loin possible vers le centre-ville de Beauceville.

Une pelle amphibie brise la glace. Photo : Avec l'autorisation de la municipalité de Beauceville

La distance parcourue dépend de l’épaisseur de la glace, d’après Paul Morin, le directeur des communications de l’Organisation municipale de sécurité civile.

Un des objectifs de ces travaux est de permettre de libérer les glaces du secteur du Rocher (derrière Agropur) permettant ainsi aux glaces provenant du sud de mieux circuler et de quitter le centre-ville plus rapidement , lit-on dans un communiqué de presse.

L’installation des blocs de béton de type Jersey (glissières de sécurité), dont l’objectif est de protéger certains secteurs de l’impact des glaces advenant un débordement, se fera dans la semaine du 20 mars à des endroits stratégiques , prévient la municipalité.

Appel à la prévention

L’Organisation municipale de sécurité civile lance un appel à la prévention aux résidents ainsi qu’aux entreprises situés dans les zones à risque.

Il est primordial de bien se préparer pour faire face à une éventuelle inondation. Un document complet de type Aide-mémoire a été remis de porte-à-porte le 10 mars dernier par les membres de la brigade incendie.

La municipalité invite les citoyens à suivre l’évolution de la situation de la rivière sur le site Internet de la municipalité.