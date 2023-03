Les clients des Serres chez Eugène, à Lamèque, lancent des fleurs aux propriétaires

Pour une dernière fois, ce samedi, de 10 h à 14 h, les clients peuvent acheter au rabais ce qui reste en stock.

Yves Laurendeau ressort du commerce avec du compost et des sacs de terre pour transplanter ses plants de tomates.

Yves Laurendeau est un client depuis longtemps des Serres chez Eugène, à Lamèque. Comme bien d'autres, il a un peu le coeur gros. Photo : Radio-Canada / René Landry

Il est un client de longue date des Serres chez Eugène. Comme plusieurs autres amateurs de jardinage, qui se présentent nombreux, il a un peu le coeur gros.

Chez Eugène, chaque année, le printemps, c'était une sortie , lance-t-il. C'est signe du printemps. Ce sont les cultures, le jardinage. C'était une référence. Chez Eugène, on venait ici depuis 20 ans.

« C'était un leader dans la Péninsule au niveau de l'horticulture. » — Une citation de Yves Laurendeau, client des Serres chez Eugène à Lamèque

On en a profité pour s'approvisionner en terre à semis , explique Hélène Daigle-Robichaud.

Elle et son conjoint vont lancer, en juin, La Ferme des six chemins... à Six-Roads. Il va s'agir de production maraîchère, de l'agriculture régénératrice.

Hélène Daigle-Robichaud, qui s'apprête à lancer La Ferme des six chemins, à Six-Roads, rend hommage aux propriétaires des Serres chez Eugène. Photo : Radio-Canada / René Landry

Elle rend hommage aux propriétaires des Serres chez Eugène.

C'est triste quand même. Ils ont travaillé très très fort. C'est malheureux un peu qu'il n'y a pas de relève, mais en même temps on leur souhaite une belle retraite.

Une grande bouffée d'amour

France Bérubé, la propriétaire avec son conjoint Eugène Chiasson, va et vient à la rencontre des clients qui sont de plus en plus nombreux.

Puis, elle se permet une petite pause pour témoigner à quel point elle est touchée par les mots d'appréciation qu'elle reçoit des clients, sans compter les nombreux messages sur les réseaux sociaux.

« Ça, c'est une grande bouffée d'amour. Je pense que ça va nous aider à passer au travers. » — Une citation de France Bérubé, copropriétaire des Serres chez Eugène à Lamèque

« Passer au travers », semble signifier encaisser le coup, s'ajuster à une nouvelle vie qui s'amorce. Elle admet qu'elle est un brin triste.

France Bérubé garde le sourire malgré toutes les émotions qui l'habitent. Elle et son partenaire, Eugène Chiasson, sont fiers de ce qu'ils ont accompli au cours des 42 dernières années. Photo : Radio-Canada / René Landry

À ce temps-ci, habituellement, je vendais des légumes je ne vendais pas de terreau et toutes ces choses-là , laisse-t-elle tomber en soupirant. Ça, ça fait bizarre. Ça vient nous chercher parce que, justement, ce temps-ci on est dans les serres; on est avec nos petites plantules puis la vie reprenait. Là, on dirait qu'il manque l'adrénaline du printemps.

Aucun regret

C'est une importante page qui se tourne dans la vie des propriétaires des Serres chez Eugène après toutes ces années.

Mais, on ne sent pas qu'ils ont des regrets. Bien au contraire.

Ils vont profiter de la vie, s'amuser avec un petit projet d'érablière familiale et passer plus de temps avec leurs enfants et petits-enfants qui, eux aussi, ont poussé.