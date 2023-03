Des patients du CIUSSS pourront témoigner de la qualité des services

Le projet pilote annoncé jeudi par le ministre de la Santé, Christian Dubé, pour sonder l’évaluation des usagers grâce à un nouvel outil, sera implanté dans quatre organisations de santé du Québec, dont le CIUSSS du Saguenay-Lac-Saint-Jean.

Entrevue avec Marie-Ève Maltais ÉMISSION ICI PREMIÈRE • Place publique Entrevue avec Marie-Ève Maltais. Contenu audio de 16 minutes, Émission ICI Première. Écouter l’audio. Durée de 16 minutes

C’est un projet qui a commencé en mai 2022. On a rencontré toute une équipe avec les trois autres établissements et l’équipe du ministère chaque semaine pour mettre sur pied cette démarche de création de sondage et sa diffusion. Les expériences patients seront diffusées à travers les établissements et sur le tableau de bord du ministère , explique la responsable du volet partenariat patient, expérience patient et proche aidance à la Direction de la qualité, de l’évaluation de la performance et de l’éthique du CIUSSS Saguenay-Lac-Saint-Jean, Marie-Ève Maltais.

Il s’agit pour le ministre Dubé, entre autres, d’évaluer le service et de pouvoir faire des comparaisons entre les établissements, le tout s’inscrit dans son projet de loi sur l'efficacité du réseau de la santé.

Le ministre de la Santé Christian Dubé. Photo : Radio-Canada / Maya Arseneau

Dans la phase test du projet, seuls les patients qui auront reçu des soins en santé mentale, en néonatalogie ou encore dans le cadre d’un suivi de grossesse pourront témoigner de la qualité des services reçus.

D'abord, on avait un défi au niveau de la sélection des secteurs, étant donné que les quatre établissements qui font partie du projet pilote ont des réalités différentes. Le premier critère était d'identifier des secteurs qui représentaient un volume significatif d'usagers. Ensuite, on devait identifier les secteurs que nous avions tous. On avait le défi de trouver des secteurs communs pour comparer des pommes avec des pommes , indique Mme Maltais qui ajoute que la sélection des organismes de santé pour l'implantation du projet-pilote a été faite de manière aléatoire pour le gouvernement.

Le sondage devrait ultimement être accessible à l’ensemble de la clientèle des hôpitaux de la province.

L'interprétation des résultats

La façon dont les réponses obtenues par le sondage seront interprétées pose des questions. Il serait possible que la nature des résultats soit négative puisque les soins sont parfois éprouvants pour les patients, notamment dans pour les cas de santé mentale.

En ce qui concerne les idées préconçues, je dirais que c'est une réalité qui fait partie de la mesure de l'expérience patient depuis longtemps. Par exemple, en santé mentale, on est en droit de penser que les usagers qui sont là ne sont pas contents d'être là, ils ne sont pas bien. Donc, il y a peut-être une idée préconçue qu'on doit considérer dans l'analyse des résultats. Mais afin d'apporter un équilibre à tout ça, on a sélectionné l'autre secteur qui est la grossesse qui, par définition, apporte des réponses un peu plus positives. Là, on peut imaginer que les personnes qui viennent d'avoir un bébé sont, en général, satisfaites de leur expérience de soins , estime Marie-Ève Maltais.

Voici quelques-uns des énoncés sur lesquels les usagers devront se prononcer Vous avez eu suffisamment de temps pour poser vos questions.

Vos valeurs et vos préoccupations ont été considérées.

De façon générale, les délais d'attente étaient acceptables.

« En collaboration avec des patients partenaires, on a identifié les éléments qui étaient centraux dans leur vécu. Il y a aussi des questions qui portent sur l'accessibilité et l'acceptabilité des soins et services et sur le comportement et l'approche du personnel. » — Une citation de Marie-Ève Maltais, responsable du volet partenariat patient de l’évaluation de la performance et de l’éthique du CIUSSS Saguenay-Lac-Saint-Jean

L’opposition se braque

Le chef péquiste Paul St-Pierre Plamondon (Photo d'archives). Photo : Radio-Canada / Sylvain Roy Roussel

À l’annonce du projet-pilote jeudi, les formations politiques Québec Solidaire (QS) et le Parti Québec (PQ) n’ont pas été impressionnés par la démarche. Ils ont qualifié le projet de show de boucane et ils ont mis en lumière qu’il ne s’agissait pas d’une solution qui allait régler l’une des principales problématiques dans le milieu de la santé : la main-d’œuvre.

Avec les informations de Catherine Doucet