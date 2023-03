Les campeurs se ruent déjà sur les parcs Fundy et Kouchibouguac pour réserver

Les réservations des places de camping dans les parcs nationaux Fundy et Kouchibouguac, au Nouveau-Brunswick, ont débuté à 8 h, vendredi matin.

Pour la prochaine haute saison touristique, Parcs Canada a créé une nouvelle plateforme de réservation. Dès son ouverture, elle a été prise d’assaut.

Tous les visiteurs inscrits, au préalable, étaient redirigés vers une page d’attente. Une place dans la file d’attente en ligne leur était attribuée aléatoirement.

On était branchés à 8 h 15, 8 h 20, ce matin. Presque aussitôt que ça allait ouvrir, on était prêts. Il fallait changer notre compte cette année pour s'inscrire. On avait tout fait ça , raconte Cindy Comeau, une adepte du plein air.

Elle a réussi à réserver une nuit en mai au parc national Kouchibouguac et trois nuits en juillet au parc Fundy.

La plateforme qui hébergeait anciennement notre service de réservation était devenue désuète , explique Julie LeBlanc, directrice d'unité de gestion du sud du Nouveau-Brunswick chez Parcs Canada.

Par conséquent, le service de réservation de Parcs Canada a été transféré sur une autre plateforme. C’est une plateforme plus moderne, et on a fait ça pour assurer la stabilité continue du service pour nos visiteurs.

En quelques heures vendredi, plus de 6000 personnes avaient réservé des places au parc national Fundy, et plus de 3500 au parc national Kouchibouguac.

C’est des chiffres qui sont positifs, qui sont encourageants et semblables aux deux années précédentes pour le jour du lancement , dit Julie LeBlanc.

Pour ceux qui n’étaient pas en ligne vendredi, Julie LeBlanc affirme qu’il n’y a pas d’inquiétude à se faire.

Il reste encore beaucoup de places. Il y a des belles périodes de temps à visiter qui souvent sont moins achalandées, que ce soient les saisons de printemps ou d’automne, ou même visiter durant la semaine. Souvent, on peut avoir beaucoup plus de succès à trouver des places.

D’après le reportage de Babatundé Lawani