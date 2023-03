Katherine Levac à la barre d’un Gala Les Olivier « festif et flamboyant »

Huit ans après avoir été sacrée révélation de l'année, l’humoriste Katherine Levac passe à l’animation du Gala Les Olivier dimanche, et promet une soirée « festive et flamboyante ». En tête des nominations, on retrouve encore une fois Pierre-Yves Roy-Desmarais, cité dans cinq catégories, dont celle de l’Olivier de l’année.