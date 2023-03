Le Témiscamingue espère recruter des enseignants en Tunisie

L’agente de développement au recrutement et à la rétention pour le CSSLT, Tanya Neveu, espère que l'organisation pourra embaucher un ou deux enseignants au secondaire de ce pays à partir des milliers de curriculum vitæ qu’elle dit recevoir.

Beaucoup de démarches administratives entourent le recrutement à l’international, explique-t-elle. Le but, c’est de garder ces gens-là chez nous. On veut qu’ils deviennent des citoyens du Témiscamingue.

Mme Neveu présente l’initiative comme un petit pas en avant, tout en admettant que cette mission à elle seule ne suffira pas à combler les besoins de main-d’œuvre du CSSLT. Elle ajoute que l’organisation scolaire est la première de la région à entreprendre une telle initiative à l’étranger.

« C’est un nouveau levier pour aller recruter [à l’international] et pallier nos besoins de main-d’œuvre [dans plusieurs corps d’emploi]. » — Une citation de Tanya Neveu, du CSS du Lac-Témiscamingue

Le Centre de services scolaire du Lac-Témiscamingue a une dizaine de postes à pourvoir en prévision de l’année scolaire 2023-2024. Ces postes ne concernent pas seulement l’enseignement au secondaire, mais bien tous les corps de métier.

Efforts conjoints

Les efforts de recrutement du CSSLT sont soutenus par divers organismes, comme le ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration [MIFI], ainsi que Montréal International.

Le Carrefour Jeunesse Emploi du Témiscamingue est également de la partie. Il pourrait, selon Tanya Neveu, offrir un soutien logistique aux candidats recrutés, par exemple, pour les aider à trouver des places en garderie, à trouver des logements ou encore à obtenir des services auprès de la Régie de l’assurance-maladie.

Les candidats recrutés, qui seront d’abord embauchés à titre de contractuels, devraient également être accompagnés dans leurs efforts d’obtention du brevet d'enseignement délivré par le ministère de l’Éducation, étape indispensable pour obtenir un poste permanent.