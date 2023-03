Cent morts dans le conflit israélo-palestinien depuis le début de l’année

Un Palestinien de 23 ans, identifié comme Yazan Omar Jamil Khasib, est décédé après que les forces d'occupation [Israël, NDLR] ont ouvert le feu sur lui à l'entrée nord de la ville d'Al-Bireh , près de Ramallah, en Cisjordanie occupée, a indiqué le ministère palestinien de la Santé dans un communiqué.

L'armée israélienne a déclaré pour sa part que des soldats ont repéré un suspect et lui ont demandé de s'identifier. Le suspect a sorti un couteau et s'est approché des forces [israéliennes] qui ont riposté en tirant .

L'assaillant a été neutralisé , a-t-elle ajouté dans un communiqué, précisant que cet incident s'est déroulé près de Beitin, un village palestinien non loin d'Al-Bireh, et qu'aucun soldat n'a été blessé.

La Cisjordanie est un territoire palestinien occupé depuis 1967 par Israël.

Depuis le début de l'année, le conflit israélo-palestinien a coûté la vie à 86 Palestiniens (parmi lesquels des membres de groupes armés et des civils, dont des mineurs), à 12 civils (dont 3 mineurs) et un policier israéliens, ainsi qu'à une Ukrainienne, selon un décompte de l'AFP réalisé à partir de sources officielles israéliennes et palestiniennes.