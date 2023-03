Les premières images du nouveau film de Louise Archambault, Le temps d’un été, dévoilées

Des rires, des larmes et des paysages au bord du fleuve. Les premières images du film Le temps d’un été, de la réalisatrice Louise Archambault (Il pleuvait des oiseaux), qui prendra l’affiche le 2 août, ont été dévoilées jeudi.

Le long métrage met en scène Patrice Robitaille dans le rôle de Marc Côté, un curé à bout de souffle et de moyens après avoir accueilli pendant 25 ans des personnes en situation d’itinérance dans son église.

Après avoir hérité d’une propriété dans le Bas-du-Fleuve, l'homme d'Église met le cap sur un été de vacances, emmenant une bande de sans-abri qui ont besoin, comme lui, d’un moment de répit.

Dans une première bande-annonce d’une minute, on voit le groupe d'attachants personnages apprivoiser la campagne et tenter de faire la paix avec leur parcours de vie. « C’est pas parce qu’on a fucké nos vies qu’on va fucker notre été », résume l’un d’eux.

Les séquences laissent présager un film sensible et empathique dans la lignée du long métrage de Louise Archambault Il pleuvait des oiseaux (2019), inspiré du roman éponyme de Jocelyne Saucier. La réalisatrice mise cette fois sur un scénario de Marie Vien, à qui on doit 14 jours, 12 nuits.

En plus de Patrice Robitaille, le film met entre autres en vedette Guy Nadon, Élise Guilbault, Martin Dubreuil, Louise Turcot, Pierre Verville, Sébastien Ricard, Josée Deschênes et Gilbert Sicotte.