Près de deux décennies avant que l’on s’intéresse au métavers, le jeu « Second Life » permettait à des millions d'utilisateurs d’évoluer dans un monde virtuel.

Vingt ans plus tard, l’entreprise Linden Labs développera une version mobile du jeu. Une version bêta devrait être lancée plus tard cette année.

Dans une vidéo YouTube publiée sur le forum de Second Life, l'éditeur a confirmé que l’application serait construite à l'aide de Unity, principalement pour qu'il soit facile de concevoir et de distribuer le jeu sur les téléphones et les tablettes.

La vidéo montre également des images des personnages et des environnements afin de démontrer comment le jeu mobile sera aussi réaliste que le jeu de bureau.

Plus de 73 millions de comptes Second Life ont été créés à ce jour, et le nombre d'utilisateurs actifs a atteint 900 000 pendant la pandémie, 17 ans après le lancement du jeu.

Linden Labs travaillait sur une version du jeu en réalité augmentée appelée Sansar, mais a finalement interrompu le développement et vendu les droits en 2020.