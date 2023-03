Un rapport soutient que TikTok possède vos données même si vous ne l’utilisez pas

Un nouveau rapport produit par l’entreprise de cybersécurité Feroot indique que l'application possède vos données, même si vous n'avez jamais utilisé TikTok. L’application collecterait et transfèrerait ces données, que TikTok soit supprimée ou non, selon le rapport.

Selon Feroot, les pages Web associées à tout, des compagnies aériennes et des sites de commerce électronique aux entreprises technologiques, sont truffées de traceurs de TikTok appelés pixels. Ces derniers font partie du code qui est chargé dans votre navigateur à partir de divers sites web.

Ils se connectent immédiatement aux plateformes de collecte de données qui récupèrent les noms d'utilisateur et les mots de passe, les informations de carte de crédit, les données bancaires et les détails sur la santé personnelle des utilisatrices et utilisateurs. Les pixels transfèrent les données vers plusieurs endroits dans le monde, y compris la Chine et la Russie.