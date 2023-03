Fin de l’aventure pour le festival Terre Ferme après 15 ans d’existence

On a de nouveaux projets qu'on veut accomplir et on a pensé qu’il est temps de passer à une autre façon d'exprimer , déclare Suzanne Campagne.

Dorénavant, affirme Suzanne Campagne, c'est l’amour de la terre, de notre ferme paternelle, de la musique, de la communauté pour la communauté .

Elle affirme que le festival va se muer désormais en rassemblement, des formations grand public, mais aussi des cercles restreints, car dit-elle, la formule actuelle demande beaucoup d’organisation.

On veut peut-être faire des retraites d'artistes de différentes disciplines, on veut inviter des gens du public qui sont intéressés, par exemple par le concept de l'harmonisation, les chorales , indique Suzanne Campagne, qui précise qu’un aspect touristique sera aussi développé.

« Ça va être plus axé vers des formations qui sont plus intimes, pour vraiment vivre un peu l'expérience biologique de la pureté de ce qui est notre ferme, notre famille, notre langue. » — Une citation de Suzanne Campagne, une des organisatrices du festival Terre Ferme

Lancé en 2008, cet événement fait la promotion de la musique francophone dans les Prairies. À l’origine, rappelle Suzanne Campagne, le festival se voulait unique et de qualité dans le sud de la Saskatchewan.

Le but ultimement du festival Terre Ferme, c'était de donner une importance d'égalité. À l'artiste francophone et l'artiste anglophone, c'était un festival qui était très bilingue, mais bilingue dans le sens que les 2 avaient une importance égale affirme Suzanne Campagne.

La programmation de la dernière édition

Suzanne Campagne affirme que cette dernière organisation sera aussi rythmée de sessions de méditation, de massage, de jardinage, mais aussi d’animation musicale.

On veut avoir 2 ou 3 artistes qui ne sont pas issus de la famille parce qu'au sein de notre famille, on a quand même au moins une dizaine de formations différentes, alors ça va être beaucoup les Campagne et leurs descendants qui disent merci, mais aussi des sessions d'acoustique, avec des artistes qui vont faire plutôt des prestations de 45 min à 1 heure précise Suzanne Campagne.

À noter que le festival Terre Ferme qui se tient à Willow Bunch regroupe chaque année environ 400 festivaliers.

Avec les informations de Raphaële Frigon