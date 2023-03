L’École Sainte-Anne, à T.-N.-L., fermée à cause de problèmes d’eau potable

Il s’agit de l’École Sainte-Anne, située à La Grand’Terre.

Nous avons estimé qu'il s'agissait de la meilleure décision à prendre, compte tenu des événements récents concernant les problèmes d'eau dans la communauté , a déclaré Selena Mell, directrice du Conseil scolaire francophone provincial ( CSFP ), dans un courriel à Radio-Canada vendredi.

Nous pensons qu'il est préférable pour la santé et la sécurité de nos familles, de nos employés et de l'ensemble de la communauté que l'école reste fermée jusqu'à ce que nous recevions de nouvelles informations , écrit-elle.

Les problèmes tirent leur origine des travaux effectués depuis novembre 2022 par le consortium World Energy GH2, selon Dwight Cornect, un directeur du district de services locaux de la La Grand’Terre.

Ce consortium qui veut développer un parc éolien entend installer quatre tours de mesure des vents qui serviront à déterminer si la région en a assez pour produire de l'énergie éolienne. Les travaux pour ouvrir un chemin près du ruisseau LeCointre envoient des sédiments dans le cours d'eau, essentiel pour l'approvisionnement de la communauté en eau potable.

Dwight Cornect accuse World Energy GH2 de contaminer l’eau potable dans tout le secteur, incluant l’École Sainte-Anne.

Nous ne pouvons pas accepter la responsabilité d'activer la pompe à cause de la turbidité et de la contamination possible qui est en train de rentrer dans le ruisseau , a expliqué Dwight Cornect dans une entrevue à Radio-Canada, vendredi.

La turbidité est la mesure des particules suspendues qui rendent l’eau trouble.

À la fin de 2022, ils ont envoyé une correspondance disant qu’à cause des niveaux de turbidité, ils n'avisaient pas qu'on active la pompe. Qu'on risquait soit de ruiner la pompe à cause des sédiments, ou que [...] l'eau du ruisseau, si on alimentait le réservoir, aurait tellement de sédiments que les produits de désinfection — le chlore — n'allaient pas fonctionner , indique Dwight Cornect.

Le représentant du district de services locaux se plaint de messages contradictoires depuis l’automne dernier. Après une réunion d’urgence mardi soir, le district a demandé aux résidents de conserver leur eau, une première depuis 2015 dans ce secteur où le système d’approvisionnement en eau potable a moins d’une décennie et est à la fine pointe de la technologie.

On attend des informations précises des experts du gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador, on attend des conseils précis de Santé Canada. Comme district des services locaux, on n'est pas prêt à prendre la décision d'activer la pompe sans les précisions des experts. Parce qu'on n'est pas des scientifiques, on est des bénévoles. C'est pas mon domaine. Ce n'est pas le domaine de la plupart des gens qui siègent sur le district des services locaux , dit Dwight Cornect.

Le message n'a pas été très bien compris, il paraît, donc nous sommes dans la situation où on se trouve , déplore-t-il.

