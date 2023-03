Le Gala juste pour rire, un rendez-vous rassembleur pour la francophonie au Canada

Le Gala juste pour rire se tiendra le samedi 18 mars à partir de 19 h, au Centre culturel franco-manitobain.

L’objectif est de faire découvrir plusieurs talents aux humours différents provenant de différentes communautés francophones au Canada.

À travers cette forme d'art, notre but est d’apporter de la joie, de l'échange, de tisser des liens sociaux aussi pour la communauté francophone au Manitoba , déclare la directrice des communications et du marketing du Centre culturel franco-manitobain, Sassandra Bergounioux.

Cette année, ce sont les humoristes Luc Leblanc, Anthony Rémillard, Jessica Chartrand et Mario Jean qui partageront la scène du CCFM avec l'humoriste franco-manitobain Michel Roy.

L’humoriste Jessica Chartrand revient de Vancouver et de Calgary. C’est la première fois qu’elle se rend dans les communautés francophones de l’Ouest canadien.

Dans le cadre du Gala juste pour rire, Jessica Chartrand présente ce qu’elle appelle sa carte de visite , car elle a conscience qu’on ne la connaît pas nécessairement hors du Québec.

Les gens sont vraiment contents qu'on soit là. Et c'est tellement le fun, c'est vraiment une atmosphère très différente de jouer à Montréal. On sent que c'est vraiment un événement spécial pour eux , confie Jessica Chartrand.

L’humoriste acadien Luc LeBlanc a eu la chance de faire des tournées d’humour à travers le Canada et de rencontrer différentes communautés francophones.

Le plus important pour lui est d’aborder l’humain et les émotions dans ces spectacles, car c’est ce qui connecte tout le monde .

Luc LeBlanc cherche aussi à développer un humour local d’Acadie.

Luc LeBlanc a déjà joué sur la scène du Théâtre Cercle Molière pour son spectacle "L'insoutenable légereté de Luc L." Photo : Radio-Canada / Mathilde Gautier

Il y a 10 ans, Juste pour rire est arrivé en Acadie avec le HUBCAP Comedy Festival. On est si petit, on est plus habitué aux soirées de contes, aux partys de cuisine. Puis, on a été incité à faire du stand-up , se souvient Luc LeBlanc.

Cette idée-là de la francophonie canadienne est alors arrivée jusque chez nous. On a commencé à rencontrer des gens du Québec, à travailler avec eux sur différents projets , poursuit l’humoriste.

« On a réalisé qu’on était différents, mais aussi similaires. Tout ce qu'on veut, c'est faire rire les gens en français. » — Une citation de Luc LeBlanc, humoriste

Pour Luc LeBlanc, il est aussi important de se développer et de valoriser ainsi la culture de la communauté francophone acadienne.

Oui, c'est bien là d'aller au Québec. Il y a une masse critique et une masse de population francophone, mais je pense aussi qu'il faut que l’on continue à essayer de développer ce qu'on fait chez nous, puis d'accueillir des gens , soutient-il.

Luc LeBlanc a d’ailleurs interprété le rôle de Citrouille dans Le pays de La Sagouine durant 29 ans.