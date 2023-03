Québec pressé d’agir pour freiner la fermeture de résidences privées pour aînés

Six des quarante-deux résidents de la résidence Place Primevère de Waterloo, qui a annoncé sa fermeture plus tôt cette semaine, ont trouvé une nouvelle place en résidence. Ils ne sont pas les seuls à avoir été frappés par une fermeture; au Québec, des centaines de résidences privées pour aînés (RPA) ont fermé leurs portes au cours des deux dernières années. Le Regroupement québécois des résidences pour aînés (RQRA) déplore cette situation et presse Québec d'agir pour freiner les fermetures.