Budget du Québec 2023 : de fortes attentes pour le logement en Outaouais

Alors que le budget provincial de 2022 avait attribué 416 millions de dollars au logement, force est de constater que les attentes en la matière sont toujours bien présentes dans la région.

L’accès au logement fait en effet office de priorité absolue dans les attentes des élus et des intervenants régionaux, alors que l'Outaouais fait présentement face à d’importants enjeux dans ce domaine.

En ce sens, le coordonnateur de Logemen'occupe, François Roy, milite pour le développement de logements sociaux et l'investissement dans le soutien communautaire, afin d'œuvrer en faveur de la stabilité résidentielle et de lutter contre l’itinérance.

François Roy, coordonnateur de Logemen’occupe (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Jonathan Dupaul

Ce qu’on souhaiterait, c’est 10 000 unités par année pour l’ensemble du Québec. À Gatineau, on estime que ça prendrait au moins 1000 unités pour les cinq prochaines années , chiffre-t-il, estimant qu'environ 1000 ménages seraient actuellement inscrits sur la liste d’attente de l’Office d’habitation de l'Outaouais (OHO).

Un constat partagé dans les grandes lignes par la mairesse de Gatineau, France Bélisle, selon qui le thème de l’habitation et [du] logement est intimement lié à celui de l’itinérance et [du] soutien au milieu communautaire.

Dans le cadre des demandes de la Ville de Gatineau pour les consultations prébudgétaires 2023-2024, Mme Bélisle soutient en effet que [la priorité] en matière d’habitation et de logement pour répondre à cette situation et mieux soutenir [les] populations vulnérables est la construction de nouveaux logements sociaux et abordables.

Le taux d'inoccupations des logements à Gatineau est le plus faible de la province, à 0,8%. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Jean-François Dumas

Le président de la Chambre de commerce de Gatineau, Stéphane Bisson, fait quant à lui remarquer que le taux d'inoccupations des logements se situe actuellement à 0,8 % à Gatineau, ce qui constitue, d’après M. Roy, le taux le plus faible de la province.

Le président de la Chambre de commerce de Gatineau, Stéphane Bisson (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada

On a besoin d’avoir des programmes simples, faciles à intégrer, faciles à livrer, [en ce qui concerne] le logement pour justement aider la population à se loger, pour mettre plus de portes sur le marché et [ainsi] rendre le logement plus abordables et plus accessible , appuie le président de la Chambre de commerce de Gatineau.

Développement économique et infrastructurel

Si le logement s'érige donc comme une priorité, d’autres attentes persistent également autour du développement économique et des infrastructures de la région.

Du côté de la Chambre de commerce de Gatineau, on espère voir un engagement du gouvernement provincial envers les entreprises et les entrepreneurs, de manière à stimuler la reprise économique observée l'an dernier et ainsi favoriser la revitalisation de la municipalité.

Le président de la Chambre de commerce de Gatineau, Stéphane Bisson, espère un coup de pouce du gouvernement provincial pour revitaliser le centre-ville. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Michel Aspirot

On se retrouve présentement avec une inflation galopante, une augmentation des taux d’intérêts. Il y a beaucoup d'éléments [afférents] à l'écosystème qui ont besoin d’un appui , analyse M. Bisson.

À l’Hôtel de Ville, on espère également observer une reconnaissance d’une infrastructure nécessaire au centre‐ville [de la part du gouvernement provincial], afin de tirer profit du tourisme d’affaires.

La mairesse de Gatineau. France Bélisle (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Georges-Étienne Nadon

En ce sens, la construction d’un nouveau Centre des congrès pourrait permettre de jumeler différents besoins au bénéfice de l’ensemble de la communauté et des clientèles ciblées , selon la mairesse Bélisle.

La préfète de la MRC de la Vallée-de-la-Gatineau, Chantal Lamarche, relève quant à elle un besoin d’investissement dans les infrastructures routières de son secteur. [La nécessité] est d’investir sur la route 105, notre route provinciale qui est vraiment désuète.

Concernant le transport, la mairesse de Gatineau aimerait bénéficier d’un financement gouvernemental pérenne dans le but d’effectuer un véritable virage vers la mobilité durable.

Avec les informations de Charles Lalande